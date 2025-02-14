Sabah Kahvaltında Ne Yediğine Göre Gerçekten Kim Olduğunu Söylüyoruz!
Sabah Kahvaltında Ne Yediğine Göre Gerçekten Kim Olduğunu Söylüyoruz!
Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olduğunu biliyoruz! Reçelin, ekmeğin, peynirin, yumurtanın ve daha pek çok kahvaltılığın mutlulukla bir ilgisi var. Eğer sen de böyle düşünüyorsan senin gerçekten kim olduğunu merak ediyoruz. Bunun için testimizi çözmen gerekiyor!
Hazırsan kahvaltı sofrasını kurmaya başlayabiliriz!
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Önce ekmek seçerek başlayalım!
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Şimdi de kahvaltıda olmazsa olmazlardan devam edelim. Sofraya koymak istediğin zeytini seç bakalım!
Sofrada peynir olmazsa o sofrayı kahvaltıdan saymıyoruz. Bir peynir seç bakalım!
Şimdi bir reçel seç!
Tatlılardan devam edelim öyleyse. Tatlı bir kahvaltılık seç bakalım!
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Şimdi şarküteriye geçelim. Kahvaltıda sosis, salam, sucuk gibi şeyler olmazsa olmaz. Seç bakalım!
Seçimlerini sevdik! Şimdi de bir omlet seç!
Hamur işi olmadan olur mu? Bir hamur işi seçmeni istiyoruz!
Domates ve salatalığı atlasaydık onlara haksızlık etmiş olurduk. Seç bakalım!
Kahvaltıda kendimizi şımartmamızın kimseye bir zararı olmaz bizce. Bir kızartma seçmeni istiyoruz!
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Son olarak haşlanmış yumurta seçelim!
Sen Gordom Ramsay olabilir misin?
Sen ailenin gurme kişisisin!
"Önce göz doymalı, sonra mide." diyen birisin!
Kahvaltıyı çocukluğunla bağdaştıran birisin!
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Önce göz doymalı, sonra mide." diyen birisin