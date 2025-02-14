onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Sabah Kahvaltında Ne Yediğine Göre Gerçekten Kim Olduğunu Söylüyoruz!

etiket Sabah Kahvaltında Ne Yediğine Göre Gerçekten Kim Olduğunu Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 20:01

Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olduğunu biliyoruz! Reçelin, ekmeğin, peynirin, yumurtanın ve daha pek çok kahvaltılığın mutlulukla bir ilgisi var. Eğer sen de böyle düşünüyorsan senin gerçekten kim olduğunu merak ediyoruz. Bunun için testimizi çözmen gerekiyor!

Hazırsan kahvaltı sofrasını kurmaya başlayabiliriz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önce ekmek seçerek başlayalım!

Şimdi de kahvaltıda olmazsa olmazlardan devam edelim. Sofraya koymak istediğin zeytini seç bakalım!

Sofrada peynir olmazsa o sofrayı kahvaltıdan saymıyoruz. Bir peynir seç bakalım!

Şimdi bir reçel seç!

Tatlılardan devam edelim öyleyse. Tatlı bir kahvaltılık seç bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şimdi şarküteriye geçelim. Kahvaltıda sosis, salam, sucuk gibi şeyler olmazsa olmaz. Seç bakalım!

Seçimlerini sevdik! Şimdi de bir omlet seç!

Hamur işi olmadan olur mu? Bir hamur işi seçmeni istiyoruz!

Domates ve salatalığı atlasaydık onlara haksızlık etmiş olurduk. Seç bakalım!

Kahvaltıda kendimizi şımartmamızın kimseye bir zararı olmaz bizce. Bir kızartma seçmeni istiyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son olarak haşlanmış yumurta seçelim!

Sen Gordom Ramsay olabilir misin?

Sen kahvaltıyı sadece bir öğün olarak görmüyorsun, adeta bir sanat eseri yaratıyorsun! Yumurtanın pişme süresi saniyesi saniyesine belli ve çayın dem oranı senin için hayati bir mesele. Sıradan bir tost mu? Asla! Mutlaka içine özel bir sos, yanına uyumlu bir garnitür eklenmeli. Tabii ki tabak sunumu da Michelin yıldızlı şeflere taş çıkartacak cinsten. Biri kahvaltı hazırlamaya kalksa bile senin 'Ver, ver, ben yaparım.' diye devreye girmen an meselesi. Şef sensin, mutfağın kuralları sana ait!

Sen ailenin gurme kişisisin!

Evde kimse fark etmese de sen sofranın yıldızı olduğunu çok iyi biliyorsun! Herkes peynir ve ekmekle idare ederken sen kahvaltıda hangi peyniri hangi reçelle kombinleyeceğini hesaplıyorsun. Gittiğin her mekanda menüyü baştan sona inceler, en farklı ve en lezzetli seçeneği sen sipariş edersin. Senin için kahvaltı, öylesine geçiştirilecek bir şey değil!

"Önce göz doymalı, sonra mide." diyen birisin!

"Önce göz doymalı, sonra mide." diyen birisin!

Senin için kahvaltı sadece lezzetli olmakla kalmamalı, aynı zamanda tam bir görsel şölen olmalı! Masadaki her şeyin uyumlu renklerde olması, tabakların güzel dizilmesi, peynirin öyle gelişi güzel koyulmaması gibi konulara takılıyorsun. Boş bir tabak bile senin için hemen değerlendirilebilecek bir şey. Kahvaltı sofrasını hazırladıktan sonra şöööyle bir baktığında iştahın açılıyorsa, tamamdır! Ha tabii sonra iştahla silip süpürdüğün gerçeğini de göz ardı etmeyelim!

Kahvaltıyı çocukluğunla bağdaştıran birisin!

Kahvaltıyı çocukluğunla bağdaştıran birisin!

Sen tam bir nostalji insanısın! Kahvaltıda sıcacık ekmek, üzerine tereyağı-bal ya da mis gibi domates ve peynir görmek seni anında çocukluk günlerine ışınlıyor. O eski usul kahvaltılar, aileyle yapılan uzun sofralar, çaydan gelen buhar… İşte senin mutlu olduğun yer tam olarak burası! “Modern tarifler mi? Yok sağ ol, ben reçelimi kendim sürerim” diyerek kahvaltıda duygusal bir bağ kuruyorsun. Tost makinesinde ekmek kızartırken gelen o koku bile senin için mutluluk kaynağı. Kısacası, sen kahvaltıyı sadece bir öğün değil, bir anı olarak yaşayanlardansın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
cansu ersan

Önce göz doymalı, sonra mide." diyen birisin