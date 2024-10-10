Rüyada Savaş Görmek: Sorunları Halının Altına Süpürmekten Vazgeçin ve Yüzleşin!

Kimi rüyalar vardır ki uyandıktan sonra bile etkilerini üzerimizde hissederiz. Belki de bu yüzden rüyaların hayatımıza etkisi olduğuna inanılır. Geleceğe dair işaretler barındırdığına inanılan rüyaların ne anlama geldiğini öğrenmek için ise rüya tabirlerine ihtiyaç vardır. Peki, rüyada savaş görmek neye işarettir? Rüyada savaş görmek iyi midir, yoksa kötü müdür?

İşte, rüyada savaş görmek ile ilgili en yaygın rüya tabileri: