Rusya'nın Dağıstan Bölgesinde Silahlı Saldırı: 6 Polis Öldü, 2 Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi!

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde kilise, sinagog ve polis noktasına saldırılar gerçekleştirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 6 polis öldü, 12 polis de yaralandı. 2 saldırganın ise etkisiz hale getirildiği öğrenildi.