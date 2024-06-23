Rusya'nın Dağıstan Bölgesinde Silahlı Saldırı: 6 Polis Öldü, 2 Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi!
Rusya'nın Dağıstan Bölgesinde Silahlı Saldırı: 6 Polis Öldü, 2 Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi!
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Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; düzenlenen iki silahlı saldırıda Mahaçkale'de bir polis noktası ve Derbent'te de sinagog ile kilise hedef alındı.
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Sinagogda saldırının ardından yangın çıktığı görüldü.
İngiliz haber ajansı Reuters, kilise saldırısında bir rahip ve kilisenin güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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