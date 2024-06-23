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Rusya'nın Dağıstan Bölgesinde Silahlı Saldırı: 6 Polis Öldü, 2 Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi!

Rusya'nın Dağıstan Bölgesinde Silahlı Saldırı: 6 Polis Öldü, 2 Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.06.2024 - 21:54 Son Güncelleme: 23.06.2024 - 21:59

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde kilise, sinagog ve polis noktasına saldırılar gerçekleştirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 6 polis öldü, 12 polis de yaralandı. 2 saldırganın ise etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; düzenlenen iki silahlı saldırıda Mahaçkale'de bir polis noktası ve Derbent'te de sinagog ile kilise hedef alındı.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; düzenlenen iki silahlı saldırıda Mahaçkale'de bir polis noktası ve Derbent'te de sinagog ile kilise hedef alındı.

Sinagogda saldırının ardından yangın çıktığı görüldü.

Sinagogda saldırının ardından yangın çıktığı görüldü.

İngiliz haber ajansı Reuters, kilise saldırısında bir rahip ve kilisenin güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters, kilise saldırısında bir rahip ve kilisenin güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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