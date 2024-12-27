Ruh Halinize İyi Gelecek: Psikolojik Olarak Rahatlatıp İçsel Huzuru Arttıran 10 Film Önerisi

IQ'su 75 olan bir erkeğin hayatını anlatan bir film olarak piyasaya sunulsa da Forrest kesinlikle bundan daha fazlasıydı. Genç ruhlu olan Forrest, zeka seviyesi küçük bir çocukla eş değer olsa bile inanılmaz başarılara imza atan biri haline geliyor. Nasıl mı ? Cevabı bu filmin içinde...