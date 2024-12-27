Ruh Halinize İyi Gelecek: Psikolojik Olarak Rahatlatıp İçsel Huzuru Arttıran 10 Film Önerisi
Ruh Halinize İyi Gelecek: Psikolojik Olarak Rahatlatıp İçsel Huzuru Arttıran 10 Film Önerisi
Kendimizi iyi hissetmediğimiz ve morale ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda bizimle aynı şeyleri hissetmiş kişiler, ruh halimizi toplamamız için destek olur. Aşağıda listelediğimiz filmlerden her biri, insana umut verip psikolojimizi rahatlatan hikâyeleden oluşuyor. İçlerinden birini seçin! 👇
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1. Forrest Gump (1994)
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2. Evde Tek Başına (1990)
3. Küçük Gün Işığım (2007)
4. 13 Going on 30 (2004)
5. Mamma Mia (2008)
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6. Neşeli Günler (1978)
7. The Bucket List (2007)
8. Pretty Woman (1990)
9. Remember Me (2010)
10. Harry Potter Serisi
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