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Ruh Halinize İyi Gelecek: Psikolojik Olarak Rahatlatıp İçsel Huzuru Arttıran 10 Film Önerisi

etiket Ruh Halinize İyi Gelecek: Psikolojik Olarak Rahatlatıp İçsel Huzuru Arttıran 10 Film Önerisi

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
27.12.2024 - 18:01

Kendimizi iyi hissetmediğimiz ve morale ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda bizimle aynı şeyleri hissetmiş kişiler, ruh halimizi toplamamız için destek olur. Aşağıda listelediğimiz filmlerden her biri, insana umut verip psikolojimizi rahatlatan hikâyeleden oluşuyor. İçlerinden birini seçin! 👇

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1. Forrest Gump (1994)

1. Forrest Gump (1994)

IQ'su 75 olan bir erkeğin hayatını anlatan bir film olarak piyasaya sunulsa da Forrest kesinlikle bundan daha fazlasıydı. Genç ruhlu olan Forrest, zeka seviyesi küçük bir çocukla eş değer olsa bile inanılmaz başarılara imza atan biri haline geliyor. Nasıl mı ? Cevabı bu filmin içinde...

2. Evde Tek Başına (1990)

2. Evde Tek Başına (1990)

Herkesin çocukluğunun favori filmlerinden biri olan bu filmin kendine has inanılmaz bir huzuru olduğunu söylemek yanlış olmaz... Kevin, ailesini hiç sevmez ve aldığı bir ceza yüzünden çatı katında yaşarken ailesinin tatile giderken kendisini unuttuğunu fark eder. İlk başta paniklese de, eve girmeye hazırlanan 2 hırsız yüzünden bir an önce kendini toparlasa iyi olur!

3. Küçük Gün Işığım (2007)

3. Küçük Gün Işığım (2007)

Hoover ailesi inanılmaz sıcakkanlı bir ailedir ve yeni şeyleri denemekten hiç sıkılmazlar. Ailenin en küçük bireyinin hayalini gerçekleştirmek için bir gün California'ya doğru yola çıkarlar ve maceraları işte tam burada başlar. Bilinen tüm kalıpları yıkan bu filme mutlaka bir şans verin...

4. 13 Going on 30 (2004)

4. 13 Going on 30 (2004)

Ne zaman izlerseniz izleyin her zaman size keyif verecek olan bir filmle devam edelim. Jenna, ergenliğinde 13 yaşına girerken her çocuğun istediği şeyi diler: 30 yaşında olmayı... Fakat sabah uyandığında bunun gerçek olabileceğini asla düşünmez. 13 yaşındaki zihniyle artık 30 yaşındaki bedenindedir.

5. Mamma Mia (2008)

5. Mamma Mia (2008)

Sophia, babasının kim olduğunu bilmeyen ve kimliğini keşfetmeye çalışan bir genç kızdır. Sophia Sheridan, üstelik evlenmek üzere olan çok güzel bir kadındır. Babasını bulabilmek için, Donna'nın 20 yıl önce ziyaret ettiği Yunan adalarında hayatına giren 3 erkeği de düğününe davet eder ve olaylar gelişir...

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6. Neşeli Günler (1978)

6. Neşeli Günler (1978)

Turşuculukla geçinen bir ailenin,  anne ve babanın arasında turşunun nasıl yapıldığıyla ilgili geçen kavgadan sonra bu mutlu aile ayrılır. Çocukları da üçer üçer paylaşırlar. Uzun yıllar hiç görüşmeyen bu aile yıllar sonra tesadüf eseri karşılaşmalarıyla olaylar gelişir.

7. The Bucket List (2007)

7. The Bucket List (2007)

Kanser odasında, kanser ile mücadele eden iki kişi vardır. Bu iki kişinin hayatta yapmak istediği ama yapamadıkları da çok şey vardır. Yapmak istedikleri şeyleri listeledikten sonra bir anda yola çıkmaya karar verirler ve arkalarında bir mektup bırakırlar.

8. Pretty Woman (1990)

8. Pretty Woman (1990)

Mutluluğu ve aşkı bulma hikayesi olarak geçen bu filmde, izleyenlere oldukça moral veriyor. Soğuk ve başarılı bir avukat olan Edward, katılması gereken katılması gereken etkinliğe birini götürmek için bir eskorta ihtiyaç duyar ve Vivian'ı bulur. Tabii daha sonrasında ona aşık olacağını bilmeyerek...

9. Remember Me (2010)

9. Remember Me (2010)

Tyler, Ally ile tanışana kadar kimsenin onu anlamadığını düşünüyordu. Ally ile tanıştıktan sonra onun kendisine çok iyi geldiğini fark etmiştir ama bunun aşk olabileceği aklına asla gelmez. Yavaş yavaş kendisini aşkın kollarına bırakır ve hayatın anlamını şimdi anlar.

10. Harry Potter Serisi

10. Harry Potter Serisi

Harry, küçük yaşta anne ve babasını kötü bir büyücü yüzünden kaybeder. Bu yüzden teyzesi ve amcası ile birlikte yaşamaya başlar ama büyücü olduğundan habersizdir. 11 yaşında aldığı bir mektuptan sonra hayatı geri dönülemez bir şekilde değişmeye başlar!

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