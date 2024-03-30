Ruh Halimizi Yansıtan Şarkı Sözlerinin Yıllar İçerisinde Nasıl Değiştiğini Görünce Şoke Olacaksınız

Şarkılar ruh halimizi en iyi yansıtan araçlar değil midir? Peki yıllar içerisinde şarkı sözleri nasıl değişmiş olabilir? Avusturya'da yapılan bir araştırma, şarkı sözlerinin yıllar içerisinde daha 'öfkeli ve tekrarlayan' hale geldiğini ortaya koydu.

Kaynak: AA