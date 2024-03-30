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Ruh Halimizi Yansıtan Şarkı Sözlerinin Yıllar İçerisinde Nasıl Değiştiğini Görünce Şoke Olacaksınız

Ruh Halimizi Yansıtan Şarkı Sözlerinin Yıllar İçerisinde Nasıl Değiştiğini Görünce Şoke Olacaksınız

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.03.2024 - 17:50

Şarkılar ruh halimizi en iyi yansıtan araçlar değil midir? Peki yıllar içerisinde şarkı sözleri nasıl değişmiş olabilir? Avusturya'da yapılan bir araştırma, şarkı sözlerinin yıllar içerisinde daha 'öfkeli ve tekrarlayan' hale geldiğini ortaya koydu.

Kaynak: AA

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Dinlediğimiz şarkıların ruh halimizi etkilediği kesin. Peki ya ruh halimiz, şarkıları etkiliyor mu?

Dinlediğimiz şarkıların ruh halimizi etkilediği kesin. Peki ya ruh halimiz, şarkıları etkiliyor mu?

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Avusturya'da yapılan bir çalışmada 1980 -2020 yıllarında yayınlanan toplam 12 bin İngilizce şarkının sözleri analiz edildi.

Araştırmaya rap, pop, country, R&B gibi farklı tarzlarda şarkılar dahil edildi.

Araştırma sonucunda şarkı sözlerinin son 40 yılda daha öfkeli hale geldiği ortaya kondu.

Araştırma sonucunda şarkı sözlerinin son 40 yılda daha öfkeli hale geldiği ortaya kondu.

Neredeyse bütün şarkı türlerinde sözlerin daha basit hale geldiği görülürken, özellikle rap şarkılarda ortaya çıkan sonuç dikkat çekiciydi. 

Rap şarkılarda, öfke ve olumsuz duygularda büyük bir artış olduğu ortaya çıktı.

Pop, R&B, rock ve rap şarkılarında sözler ise hem daha basit hem de daha tekrarlayıcı hale geldi.

Pop, R&B, rock ve rap şarkılarında sözler ise hem daha basit hem de daha tekrarlayıcı hale geldi.

Şarkılarda anlaşılması daha basit kelimeler kullanılmaya, kullanılan kelimeler ise daha çok tekrar etmeye başladı. 

Yapılan analizlerde, rap ve rock şarkılarda kullanılan 'farklı' kelime sayısının azaldığı tespit edildi.

Araştırmacılardan Yardımcı Doçent Eva Zangerle, şarkılarda artan öfke duygusunun aslında toplumun bir aynası olduğunun altını çizdi.

Araştırmacılardan Yardımcı Doçent Eva Zangerle, şarkılarda artan öfke duygusunun aslında toplumun bir aynası olduğunun altını çizdi.

Şarkılarda ortaya çıkan bu değişimlerin toplum ve kültürdeki daha genel değişiklikleri yansıttığını belirten Zangerle, müzik sektöründeki değişikliklere de değindi.

""Son 40 yılda, mağazadan plak satın almaktan, telefondan yayın platformlarında yüz milyonlarca şarkı arasından seçim yapabilmeye kadar giden bir değişime tanık olduk..."

""Son 40 yılda, mağazadan plak satın almaktan, telefondan yayın platformlarında yüz milyonlarca şarkı arasından seçim yapabilmeye kadar giden bir değişime tanık olduk..."

40 yıl içerisinde teknolojinin gelişmesiyle birlikte müzik tüketim alışkanlıklarının da değiştiğinin altını çizen Zangerle, şarkılardaki bu değişimi de bağdaştırdığını belirtti.

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Zaman içerisinde pop, country ve R&B türlerinde ise "duygusal açıdan olumsuz" sözlerin kullanımında artış olduğu gözlemlendi.

Zaman içerisinde pop, country ve R&B türlerinde ise "duygusal açıdan olumsuz" sözlerin kullanımında artış olduğu gözlemlendi.

Araştırma sonucunda, tür farketmeksizin şarkı sözlerinin genel olarak daha 'duygusal' ve 'kişisel' hale geldiği tespit edildi.

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