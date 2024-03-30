Ruh Halimizi Yansıtan Şarkı Sözlerinin Yıllar İçerisinde Nasıl Değiştiğini Görünce Şoke Olacaksınız
Ruh Halimizi Yansıtan Şarkı Sözlerinin Yıllar İçerisinde Nasıl Değiştiğini Görünce Şoke Olacaksınız
Şarkılar ruh halimizi en iyi yansıtan araçlar değil midir? Peki yıllar içerisinde şarkı sözleri nasıl değişmiş olabilir? Avusturya'da yapılan bir araştırma, şarkı sözlerinin yıllar içerisinde daha 'öfkeli ve tekrarlayan' hale geldiğini ortaya koydu.
Kaynak: AA
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Dinlediğimiz şarkıların ruh halimizi etkilediği kesin. Peki ya ruh halimiz, şarkıları etkiliyor mu?
Araştırma sonucunda şarkı sözlerinin son 40 yılda daha öfkeli hale geldiği ortaya kondu.
Pop, R&B, rock ve rap şarkılarında sözler ise hem daha basit hem de daha tekrarlayıcı hale geldi.
Araştırmacılardan Yardımcı Doçent Eva Zangerle, şarkılarda artan öfke duygusunun aslında toplumun bir aynası olduğunun altını çizdi.
""Son 40 yılda, mağazadan plak satın almaktan, telefondan yayın platformlarında yüz milyonlarca şarkı arasından seçim yapabilmeye kadar giden bir değişime tanık olduk..."
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Zaman içerisinde pop, country ve R&B türlerinde ise "duygusal açıdan olumsuz" sözlerin kullanımında artış olduğu gözlemlendi.
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