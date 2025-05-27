Ruh Eşin Şu Anda Ne Yapıyor?
Ruh eşin şu anda dünyanın herhangi bir yerinde, belki de hiç aklına gelmeyecek bir şeyle meşgul! Peki, o an ne yapıyor olabilir? Verdiğin cevaplara göre sana en olası senaryoyu söylüyoruz. Belki seni düşündüğü bir an, belki de hayatın akışına kapıldığı bir zaman… Hadi, soruları cevapla ve öğren!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Bugüne kadar kaç sevgilin oldu?
3. Hiç ilk görüşte aşık oldun mu?
4. Sence bir ilişkide hangisi çok önemlidir?
5. İlişkilerin genelde ne kadar sürüyor?
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6. Sevgilinin sana sürekli hediye alması seni mutlu eder mi?
7. Son olarak; senin için aşkı tanımlayan cümle hangisi?
Tabii ki seni düşlüyor!
Günlük hayatın telaşına kapılmış gidiyor!
Yeni bir maceraya atılmış!
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