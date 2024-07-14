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Roswell Vakası, İlk Olimpiyat Madalyası! 8-14 Temmuz Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Roswell Vakası, İlk Olimpiyat Madalyası! 8-14 Temmuz Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 21:05

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım...

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Roswell, New Mexico'da bir UFO'nun düşerek parçalandığı iddia edilen ve hâlâ tartışılan 'Roswell UFO Vakası' meydana geldi.

Roswell, New Mexico'da bir UFO'nun düşerek parçalandığı iddia edilen ve hâlâ tartışılan 'Roswell UFO Vakası' meydana geldi.

8 Temmuz 1947

Kapıkule'den İstanbul-Halkalı'ya doğru hareket eden yolcu treni, Çorlu yakınlarından geçerken yağış nedeniyle rayların altındaki menfezde oluşan toprak kayması sonucu, 5 vagonun devrilmesiyle meydana gelen tren kazasında, 25 kişi öldü, 317 kişi de yaralandı.

Kapıkule'den İstanbul-Halkalı'ya doğru hareket eden yolcu treni, Çorlu yakınlarından geçerken yağış nedeniyle rayların altındaki menfezde oluşan toprak kayması sonucu, 5 vagonun devrilmesiyle meydana gelen tren kazasında, 25 kişi öldü, 317 kişi de yaralandı.

8 Temmuz 2018

Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.

9 Temmuz 1952

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) kuruldu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) kuruldu.

10 Temmuz 1952

İrlanda Bağımsızlık Savaşı sonucunda Kuzey İrlanda, İrlanda'dan bağımsızlığını kazandı.

İrlanda Bağımsızlık Savaşı sonucunda Kuzey İrlanda, İrlanda'dan bağımsızlığını kazandı.

11 Temmuz 1921

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Türk Dil Kurumu kuruldu.

Türk Dil Kurumu kuruldu.

12 Temmuz 1932

Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını güreşte 71 kiloda üçüncü olan Ahmet Kireççi (Mersinli Ahmet) getirdi.

Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını güreşte 71 kiloda üçüncü olan Ahmet Kireççi (Mersinli Ahmet) getirdi.

12 Temmuz 1936

İlk Dünya Futbol Şampiyonası Uruguay'da başladı.

İlk Dünya Futbol Şampiyonası Uruguay'da başladı.

13 Temmuz 1930

'Atılay' denizaltısı eğitim dalışı yaptı, bir daha su yüzüne çıkamadı. 37 subay ve er öldü.

'Atılay' denizaltısı eğitim dalışı yaptı, bir daha su yüzüne çıkamadı. 37 subay ve er öldü.

14 Temmuz 1942

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