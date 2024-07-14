Roswell Vakası, İlk Olimpiyat Madalyası! 8-14 Temmuz Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Roswell Vakası, İlk Olimpiyat Madalyası! 8-14 Temmuz Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım...
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Roswell, New Mexico'da bir UFO'nun düşerek parçalandığı iddia edilen ve hâlâ tartışılan 'Roswell UFO Vakası' meydana geldi.
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Kapıkule'den İstanbul-Halkalı'ya doğru hareket eden yolcu treni, Çorlu yakınlarından geçerken yağış nedeniyle rayların altındaki menfezde oluşan toprak kayması sonucu, 5 vagonun devrilmesiyle meydana gelen tren kazasında, 25 kişi öldü, 317 kişi de yaralandı.
Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) kuruldu.
İrlanda Bağımsızlık Savaşı sonucunda Kuzey İrlanda, İrlanda'dan bağımsızlığını kazandı.
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Türk Dil Kurumu kuruldu.
Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını güreşte 71 kiloda üçüncü olan Ahmet Kireççi (Mersinli Ahmet) getirdi.
İlk Dünya Futbol Şampiyonası Uruguay'da başladı.
'Atılay' denizaltısı eğitim dalışı yaptı, bir daha su yüzüne çıkamadı. 37 subay ve er öldü.
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