Romantik İlişkinde Yüzde Kaç Kıskançsın?

Yüzde 80 kıskançsın ve bu oldukça yüksek bir oran. Kıskançlık, herkesin zaman zaman yaşadığı doğal bir duygu olsa da, bu seviyede bir kıskançlık ilişkilerde bazı zorluklar yaratabilir. Kıskançlık, partnerine olan derin bağlılığını ve duygularını gösteriyor olabilir, ancak aşırıya kaçma ihtimali, ilişkideki dengeyi bozma riski taşıyor. Bu durum, hem kendini hem de partnerini sıkışmış ve rahatsız hissettirebilir. Kıskançlığını yönetmek ve bu duyguyu dengelemek, ilişkinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için önemli. Bu nedenle, bu duygularını anlamak, kabul etmek ve aşırıya kaçmadan nasıl yöneteceğini öğrenmen gerekebilir.