Romantik İlişkinde Yüzde Kaç Kıskançsın?
Romantik İlişkinde Yüzde Kaç Kıskançsın?
Bu test, ilişkinizdeki kıskançlık seviyenizi ölçmenize yardımcı olacak. Sorularımız, kendinizi nasıl hissettiğinizi ve kıskanma eğilimlerinizi anlamanızı sağlayacak.
Şimdi, kıskanma düzeyinizi öğrenme zamanı!
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. Partnerin eski arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinden iletişim kurduğunda, bu durumu nasıl karşılıyorsun?
3. Partnerinin eski ilişkilerinden bahsetmesi durumunda, nasıl bir tepki verirsin?
4. Partnerinin çevresindeki arkadaşlarıyla kendini kıyaslıyor musun?
5. Partnerinle kıskançlık sebebiyle sık sık tartışmalar yaşıyor musunuz?
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