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Restoranda Yemek Yerken Kaba Görünmemek İçin Kaçınmanız Gereken 20 Davranış

Restoranda Yemek Yerken Kaba Görünmemek İçin Kaçınmanız Gereken 20 Davranış

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 11:02

Belki de en çok vakit geçirdiğimiz sosyal ortamlardan biri yemek yediğimiz kafe ve restoranlardır. Bazen böyle ortamlarda oldukça tatsız şeyler olabiliyor. Peki bu ortamlarda çalışan insanların müşteriler ile neler yaşadığını hiç düşündünüz mü? Gelin müşterilerin yaptığı ve restoran çalışanlarının nefret ettiği şeyler nelermiş bir bakalım...

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/lizmrichards...
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1. Yemeğinizi bitirdikten sonra masada oturmaya devam etmek.

1. Yemeğinizi bitirdikten sonra masada oturmaya devam etmek.

Eğer oturmaya devam ediyorsanız ve daha fazla yiyecek / içecek sipariş etmiyorsanız o anda masayı işgal ederek restoranı zarara sokuyor olabilirsiniz. Bunun için fazladan bahşiş bırakarak oturmaya devam edebilirsiniz.

2. Bir şeyi yememek için alerjim var diye yalan söylemek.

2. Bir şeyi yememek için alerjim var diye yalan söylemek.

'Sırf bir şeyden hoşlanmıyor diye alerjisi varmış gibi davranan o kadar çok kişi gördüm ki. Mutfağın alerji biletleri konusunda katı protokolleri vardır ve bu ekstra adımlar ZAMAN alır. Sevmiyorsanız bu yemeği sevmiyorum deyin. İnanın ki alınmıyoruz.'

3. Garsonun sizinle flört ettiğini düşünmek.

3. Garsonun sizinle flört ettiğini düşünmek.

'Size iyi davranıyoruz çünkü bu bizim işimiz. Flört etmiyoruz ya da sizle ilgilenmiyoruz. Telefon numaranızı / sosyal medyanızı verdiğinizde ~ kibarca ~ ilgilenmediğimi söylüyorum. Ve bundan kaçınmak için sahte bir yüzük takmama da gerek yok.'

4. Başka bir müşteri ile ilgilenirken garsondan bir şey istemek.

4. Başka bir müşteri ile ilgilenirken garsondan bir şey istemek.

'Müşterilerin muhtemelen kaba olduğunu fark edemeyecekleri küçük bir şey, başka bir müşterinin zaten ayrı bir müşteriyle çalıştığımı gördüklerinde bana bir şey sormasıdır. Tek çalışan ben değilim; lütfen sıranızı bekleyin ya da başka biriyle konuşun.'

5. sipariş vermek için çok uzun süre beklemek.

5. sipariş vermek için çok uzun süre beklemek.

'Yemeklerini sipariş etmek uzun zaman alıyor. Örneğin, sipariş vermeye hazır olup olmadıklarını görmek için masaya üç kez gittiğinizde ve size menüye bile bakmadıklarını söylerlerse bu bizim için problem oluyor. Yoğun bir Cumartesi gecesi, rezervasyonlar zaman aşımına uğradığı için bu bizim işimizi yavaşlatıyor.'

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6. Restoranın açılış kapanış saatlerini görmezden gelmek.

6. Restoranın açılış kapanış saatlerini görmezden gelmek.

'Çalışma saatlerini görmezden gelmeniz hoş olmuyor çünkü bizim de burası dışında bir hayatımız var. Saat 12'de açarsak, lütfen saat 11: 45'te gelmeye çalışmayın ve saat 10'da kapatırsak, lütfen saat 11'e kadar kalmayın. '

7. Aynı karttan ödeyip ayrı fiş istemek.

7. Aynı karttan ödeyip ayrı fiş istemek.

'Her şeyi bir faturaya koyup yazdırdıktan sonra, yemeğin sonunda ayrı kontroller istemeyin. Garsonun hazır olması ve geri dönüp düzeltmesi gerekmemesi için ayrı kontroller yaptırmanızı bile sipariş etmeden hemen önce sormak en iyisidir.'

8. Masayı garsondan önce toplamak.

8. Masayı garsondan önce toplamak.

'Yardımcı olmaya çalıştığınız için teşekkür ederim, ancak herkesin kendi yöntemi vardır ve konuklar bunu benim için yapmaya çalıştığında, genellikle benim için daha fazla işle sonuçlanıyor.'

9. Masaya eşyaları koymak.

9. Masaya eşyaları koymak.

'Kelimenin tam anlamıyla orada ellerimde dört tabakla bekleyeceğim ve onları koyacak hiçbir yerim olmayacak ve masadaki altı yetişkinin hepsi bana boş boş bakacak. İnanmanız güç olabilir ama bunu yaşıyoruz. Garip bir süre sonra birkaç yetişkin yetişkine sormak zorunda kaldım, 'Bunu bırakabilmem için çantanı masadan alabilir misin?''

10. Sipariş verirken garsona bakmamak.

10. Sipariş verirken garsona bakmamak.

'Sipariş verirken telefonunuza bakıyorsanız (menü dijitalse bu genellikle sayılmaz) veya kaba veya alaycı bir tonda konuşuyorsanız garsonlardan da güzel bir hizmet beklememelisiniz.''

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11. Garsonla gereğinden fazla konuşmak.

11. Garsonla gereğinden fazla konuşmak.

'Restoran oldukça doluysa ve garsonunuz uzaklaşmaya çalışırsa, konuşmayı bırakın. Akşam yemeğini bekleyen insanlarla dolu başka masalarımız da var. Dondurulmuş patates kızartmasının maliyetindeki artışla ilgili 10 dakikalık hikayenizi dinleyemeyebiliriz.'

12. Eşyaların yerini değiştirmek.

12. Eşyaların yerini değiştirmek.

'Kendi zevkine göre masadaki eşyaların yerini değiştiren müşteriler gerçekten de mevcut. Lütfen bunu yapmayın.'

13. Masayı aşırı pis bırakmak.

13. Masayı aşırı pis bırakmak.

'Bir defasında masadan sümük sildiğimi hatırlıyorum. İğrençti.'

14. Garsonun taşımasına yardım etmeye çalışmak.

14. Garsonun taşımasına yardım etmeye çalışmak.

'Bir tepside belirli bir şekilde dengelenmiş işlerimiz var; 'yardım etmeye' çalışmanız tüm tepsinin devrilmesine neden olabilir.'

15. Restoranda ayakta dikilmek.

15. Restoranda ayakta dikilmek.

'Restoranın ortasında durup sohbet etmeyi ve çalışanların işlerini yapmasını engellemeyi bırakın. Size çarpabiliriz.'

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16. Garsona el işareti yapmak.

16. Garsona el işareti yapmak.

'Neredeyse yedi yıl kadar garson olarak çalıştım ve insanların beni kesinlikle çıldırtan bir şeyi, yeniden doldurmaya ihtiyaç duyduklarına işaret etmek için havada içtikleri bardağı sallamak, 'afedersiniz' diye seslenmek bu kadar zor olmamalı.'

17. Bahşişi patrona vermek.

17. Bahşişi patrona vermek.

'İnsanlar parayı kendileri ile ilgilenen garsona teslim etmeliler.'

18. 30 dakikadan fazla bir masayı boş tutmak.

18. 30 dakikadan fazla bir masayı boş tutmak.

'Arkadaşların gelmesini bekleyen misafirler yanlarına biri gelecek mi gelmeyecek mi diye gözümüzü üstlerinde tutmamızı gerektiriyor. Bu nedenle lütfen 30 dakikayı geçirmemeye çalışın.'

19. Masa değiştirmek.

19. Masa değiştirmek.

'Bir masada oturuyorsanız, kalkıp başka bir masaya geçmeyin çünkü başka misafirler geldiğinde masaları birleştirmek zorunda kalıyoruz.'

20. Yaramaz çocuklar getirmek...

20. Yaramaz çocuklar getirmek...

'Çocuklarınızı kontrol edemiyorsanız, onları evde bırakın. Hiç kimse tabletlerinde oynayan ya da herhangi bir nedenle çığlık atan çocukları duymak istemez. Ayrıca çocuğunuz ortalığı karıştırırsa temizlemekten ek ücret alamıyoruz.'

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