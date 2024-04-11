Restoranda Yemek Yerken Kaba Görünmemek İçin Kaçınmanız Gereken 20 Davranış
Restoranda Yemek Yerken Kaba Görünmemek İçin Kaçınmanız Gereken 20 Davranış
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/lizmrichards...
Belki de en çok vakit geçirdiğimiz sosyal ortamlardan biri yemek yediğimiz kafe ve restoranlardır. Bazen böyle ortamlarda oldukça tatsız şeyler olabiliyor. Peki bu ortamlarda çalışan insanların müşteriler ile neler yaşadığını hiç düşündünüz mü? Gelin müşterilerin yaptığı ve restoran çalışanlarının nefret ettiği şeyler nelermiş bir bakalım...
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1. Yemeğinizi bitirdikten sonra masada oturmaya devam etmek.
2. Bir şeyi yememek için alerjim var diye yalan söylemek.
3. Garsonun sizinle flört ettiğini düşünmek.
4. Başka bir müşteri ile ilgilenirken garsondan bir şey istemek.
5. sipariş vermek için çok uzun süre beklemek.
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6. Restoranın açılış kapanış saatlerini görmezden gelmek.
7. Aynı karttan ödeyip ayrı fiş istemek.
8. Masayı garsondan önce toplamak.
9. Masaya eşyaları koymak.
10. Sipariş verirken garsona bakmamak.
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11. Garsonla gereğinden fazla konuşmak.
12. Eşyaların yerini değiştirmek.
13. Masayı aşırı pis bırakmak.
14. Garsonun taşımasına yardım etmeye çalışmak.
15. Restoranda ayakta dikilmek.
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16. Garsona el işareti yapmak.
17. Bahşişi patrona vermek.
18. 30 dakikadan fazla bir masayı boş tutmak.
19. Masa değiştirmek.
20. Yaramaz çocuklar getirmek...
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