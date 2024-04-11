Restoranda Yemek Yerken Kaba Görünmemek İçin Kaçınmanız Gereken 20 Davranış

Belki de en çok vakit geçirdiğimiz sosyal ortamlardan biri yemek yediğimiz kafe ve restoranlardır. Bazen böyle ortamlarda oldukça tatsız şeyler olabiliyor. Peki bu ortamlarda çalışan insanların müşteriler ile neler yaşadığını hiç düşündünüz mü? Gelin müşterilerin yaptığı ve restoran çalışanlarının nefret ettiği şeyler nelermiş bir bakalım...