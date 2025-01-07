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Resmi Gazete’de Yer Aldı: Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruldu

Resmi Gazete’de Yer Aldı: Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruldu

Resmi Gazete
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.01.2025 - 00:22

Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan sayısında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ise Siber Güvenlik Başkanlığı kurulduğu duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde AK Parti milletvekillerince hazırlanan Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin kanun teklifinin hazırlıkları da tamamlanmıştı.

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Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan 117’inci kararname ile Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan 117’inci kararname ile Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu.

Resmi Gazete’de, başkanlığın amaçları ve görev tanımları da yer aldı.

Resmi Gazete’de, başkanlığın amaçları ve görev tanımları da yer aldı.

Resmi Gazete

Siber Güvenlik Başkanlığı, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki İçişleri, Adalet, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji gibi bakanlıkların da yer alacağı Siber Güvenlik Kurulunun kararlarını uygulayacak.

Siber Güvenlik Başkanlığı, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki İçişleri, Adalet, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji gibi bakanlıkların da yer alacağı Siber Güvenlik Kurulunun kararlarını uygulayacak.

Siber güvenlik ve bilişim altyapılarının korunması alanlarında çalışmalar yapacak Başkanlık ayrıca kamu kurumları arasındaki koordinasyonu da sağlayacak.

Siber güvenlik ve bilişim altyapılarının korunması alanlarında çalışmalar yapacak Başkanlık ayrıca kamu kurumları arasındaki koordinasyonu da sağlayacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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