Resmi Gazete’de Yer Aldı: Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruldu
Resmi Gazete’de Yer Aldı: Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruldu
Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan sayısında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ise Siber Güvenlik Başkanlığı kurulduğu duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde AK Parti milletvekillerince hazırlanan Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin kanun teklifinin hazırlıkları da tamamlanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan 117’inci kararname ile Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Resmi Gazete’de, başkanlığın amaçları ve görev tanımları da yer aldı.
Siber Güvenlik Başkanlığı, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki İçişleri, Adalet, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji gibi bakanlıkların da yer alacağı Siber Güvenlik Kurulunun kararlarını uygulayacak.
Siber güvenlik ve bilişim altyapılarının korunması alanlarında çalışmalar yapacak Başkanlık ayrıca kamu kurumları arasındaki koordinasyonu da sağlayacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın