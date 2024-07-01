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Resmi Gazete'de Yayımlandı: Fahrettin Koca ve Mehmet Özhaseki Gitti, Kemal Memişoğlu ve Murat Kurum Geldi

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Fahrettin Koca ve Mehmet Özhaseki Gitti, Kemal Memişoğlu ve Murat Kurum Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
02.07.2024 - 00:48 Son Güncelleme: 02.07.2024 - 00:55

Resmi Gazete'de Bakanlar Kurulu'ndaki değişiklikler yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine de Kemal Memişoğlu getirildi. 

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Bakanlar Kurulu'nda yapılması beklenen Bakan değişikliği kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu'nda yapılması beklenen Bakan değişikliği kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Milletimizden haklarını helal etmelerini hususiyle dilerim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, göstermiş olduğu güven ve teveccühleri münasebetiyle şükranlarımı arz ediyorum" diyerek görevinden ayrılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yerine AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı da olan Murat Kurum getirildi.

"Milletimizden haklarını helal etmelerini hususiyle dilerim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, göstermiş olduğu güven ve teveccühleri münasebetiyle şükranlarımı arz ediyorum" diyerek görevinden ayrılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yerine AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı da olan Murat Kurum getirildi.

Bir süredir yaşadığı sorunlar nedeniyle görevden alınacağı konuşulan Fahrettin Koca'nın yerine de İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu atandı.

Bir süredir yaşadığı sorunlar nedeniyle görevden alınacağı konuşulan Fahrettin Koca'nın yerine de İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu atandı.
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