Rekabet Kurumu'ndan Hepsiburada'nın Satışına Onay Geldi

2000 yılından beri hizmet veren Hepsiburada'nın satışı tamamlandı. 1 Temmuz 2021'den itibaren ABD borsalarında da listelenen Hepsiburada'nın yeni sahibi Kazak şirket oldu. Rekabet Kurumu yapılan satışı bugün onayladı. 17 Ekim'de imzalanan sözleşme bugün sonuçlandı. Şirketin bundan sonraki sürecine dair Kazak şirketi önümüzdeki süreçte açıklama yapacağı öğrenildi.