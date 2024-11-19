Rekabet Kurumu'ndan Hepsiburada'nın Satışına Onay Geldi
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Rekabet Kurumu'ndan Hepsiburada'nın Satışına Onay Geldi
2000 yılından beri hizmet veren Hepsiburada'nın satışı tamamlandı. 1 Temmuz 2021'den itibaren ABD borsalarında da listelenen Hepsiburada'nın yeni sahibi Kazak şirket oldu. Rekabet Kurumu yapılan satışı bugün onayladı. 17 Ekim'de imzalanan sözleşme bugün sonuçlandı. Şirketin bundan sonraki sürecine dair Kazak şirketi önümüzdeki süreçte açıklama yapacağı öğrenildi.
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Rekabet Kurumu, Hepsiburada'nın Kazak Kaspi.kz'ye satışını onayladı.
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D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi ismiyle Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in sahip olduğu Hepsiburada son yıllarda ABD borsasında listelenmesiyle gündeme gelmişti.
Bugün Rekabet Kurumu'nun onayıyla gerçekleşen satışta şirketin, çoğunluk paylarının ve tek kontrolünün Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınmasına onay verildi.
Kaspi.kz Kazak perakende bankası Kaspi Bank'ın bir ürünü olarak ön plana çıkıyor. Şirket, mobil süper uygulama yardımıyla ödemeler, pazar yeri ve fintech olmak üzere üç platformda faaliyet göstermeyi sürdürüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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