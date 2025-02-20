Ramazan Pidesi Fiyatı 2025: Ramazan Pidesi Kaç TL? Ramazan Pidesinin Fiyatı Ne Kadar?
Ramazan Pidesi Fiyatı 2025: Ramazan Pidesi Kaç TL? Ramazan Pidesinin Fiyatı Ne Kadar?
Bolluk ve bereket ayı olan Ramazan ayı bu sene 1 Mart'ta gerçekleşecek. Ramazan ayında milyonlarca vatandaş oruç ibadetini yerine getirecek. Pide ise Ramazan sofralarının vazgeçilmezi. Ramazan ayı için geri sayım başlarken Ramazan pidenin fiyatı merak ediliyordu. Söz konusu konuyla ilgili açıklama geldi ve pidenin 2025 fiyatı belli oldu. Ramazan Pidesi Kaç TL? Ramazan Pidesinin Fiyatı Ne Kadar? İşte Ramazan Pidesi Fiyatı 2025!
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Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak. Milyonlarca vatandaş Ramazan ayı boyunca sahura uyanacak ve iftarla birlikte oruç ibadetlerini yerine getirecek.
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Ramazan Pidesi Kaç TL?
Ramazan Pidesinin Fiyatı Ne Kadar?
Ramazan Pidesi Fiyatı 2025
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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