onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ramazan Pidesi Fiyatı 2025: Ramazan Pidesi Kaç TL? Ramazan Pidesinin Fiyatı Ne Kadar?

Ramazan Pidesi Fiyatı 2025: Ramazan Pidesi Kaç TL? Ramazan Pidesinin Fiyatı Ne Kadar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.02.2025 - 13:48

Bolluk ve bereket ayı olan Ramazan ayı bu sene 1 Mart'ta gerçekleşecek. Ramazan ayında milyonlarca vatandaş oruç ibadetini yerine getirecek. Pide ise Ramazan sofralarının vazgeçilmezi. Ramazan ayı için geri sayım başlarken Ramazan pidenin fiyatı merak ediliyordu. Söz konusu konuyla ilgili açıklama geldi ve pidenin 2025 fiyatı belli oldu. Ramazan Pidesi Kaç TL? Ramazan Pidesinin Fiyatı Ne Kadar? İşte Ramazan Pidesi Fiyatı 2025!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak. Milyonlarca vatandaş Ramazan ayı boyunca sahura uyanacak ve iftarla birlikte oruç ibadetlerini yerine getirecek.

Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak. Milyonlarca vatandaş Ramazan ayı boyunca sahura uyanacak ve iftarla birlikte oruç ibadetlerini yerine getirecek.

İftar sofralarının vazgeçilmezi pidenin fiyatı araştırılıyordu. Ramazan pidesinin fiyatına dair resmi açıklama geldi. Ramazan Pidesi Kaç TL? Ramazan Pidesinin Fiyatı Ne Kadar? İşte Ramazan Pidesi Fiyatı 2025

Ramazan Pidesi Kaç TL?

Ramazan Pidesi Kaç TL?

Sofraların vazgeçilmezi Ramazan pidesinin 250 gramlık yeni fiyatı 20 TL olarak duyuruldu. Geçen sene 250 gram pidenin fiyatı 15 liraydı. 

Geçen yıl 340 gram pide 20 liradan satılıyordu. Bu sene pidenin gramajı 340 gramdan 370 grama çıkarıldı. 370 gramlık pidenin fiyatı ise 30 lira olarak açıklandı.

Ramazan Pidesinin Fiyatı Ne Kadar?

Ramazan Pidesinin Fiyatı Ne Kadar?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarına dair şu açıklamayı yaptı:

'Geçen sene Ankara'da 250 gram pide 15 liraydı bu sene 20 lira olacak. İstanbul'da da pidenin fiyatı bu sene 20 lira olacak. Fiyatlarda yüzde 33-35 arası bir artış meydana geldi. Ayrıca pidenin gramajı da 370 grama çıkarıldı.

Azami fiyattaki artış yüzde 35 olacak. Geçen sene undaki fiyat artışı yüzde 40 oldu. Ramazan pidesinde fiyat artışını bu sene en makul seviyede tutmaya çalıştık.'

Ramazan Pidesi Fiyatı 2025

Ramazan Pidesi Fiyatı 2025

  • 2025 yılı Ramazan pidesinde en düşük fiyat 20 TL’ye yükseltildi. Geçen sene 15 liradan satılıyordu. İstanbul ve Ankara’da 250 gramlık pide fiyatı 20 TL olurken 370 gramlık pide 30 lira oldu.

  • Kocaeli’de, 330 gram pidenin gramı 370’e çıkarıldı. 370 gramlık pide 30 TL oldu. 

  • Edirne’de 350 gramlık pide 30 TL liradan satılacak.

  • Pide fiyatlarına ortalama yüzde 30 zam geldi. Pek çok şehirde pideye yüzde 28-30 civarında zam yapıldı. Ancak pide fiyatlarına yüzde 35’ten yukarı bir fiyat artışının söz konusu olmadığı belirtildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın