Ramazan Pidesi Fiyatı 2025: Ramazan Pidesi Kaç TL? Ramazan Pidesinin Fiyatı Ne Kadar?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarına dair şu açıklamayı yaptı:

'Geçen sene Ankara'da 250 gram pide 15 liraydı bu sene 20 lira olacak. İstanbul'da da pidenin fiyatı bu sene 20 lira olacak. Fiyatlarda yüzde 33-35 arası bir artış meydana geldi. Ayrıca pidenin gramajı da 370 grama çıkarıldı.

Azami fiyattaki artış yüzde 35 olacak. Geçen sene undaki fiyat artışı yüzde 40 oldu. Ramazan pidesinde fiyat artışını bu sene en makul seviyede tutmaya çalıştık.'