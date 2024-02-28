Görüş Bildir
Haberler
Test
Anket
Ramazan Anketi: Ramazan Ayında Davul Çalınmasına Gerek Var mı?

Ramazan Anketi: Ramazan Ayında Davul Çalınmasına Gerek Var mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
28.02.2024 - 22:26 Son Güncelleme: 28.02.2024 - 22:30

Evet bugün gündemimizde bir davul meselesi var. Ramazan ayı yaklaşırken, Ramazan ayının simgelerinden biri haline gelmiş olan davul çalınması davulcuların iddiasına göre Çorum'da valilik tarafından yasaklandı. Davulcular ise bu haber üzerine tepki gösterdi. Sizin de fikrinizi bu anket ile almak isteriz. Asırlardır devam eden bu gelenek sizce devam etmeli mi? Kimileri teknolojinin ilerlediği bu dönemde herkesin alarmla uyanabileceğini, gece vakti davul sesine ihtiyaç olmadığını savunurken kimileri de bunun ibadetin bir parçası olmasa da önemli bir Ramazan geleneği olduğunu ve devam etmesi gerektiğini savunuyor. Peki sizce ne olmalı?

Merak edene ilgili haber 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ramazan'da oruç tutar mısın?

Ramazan'da oruç tutar mısın?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sence Ramazan ayında, sahurda sokaklarda davul çalmak yasaklanmalı mı?

Sence Ramazan ayında, sahurda sokaklarda davul çalmak yasaklanmalı mı?

Sence Ramazan ayında, sahurda sokaklarda davul çalmak yasaklanmalı mı?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?