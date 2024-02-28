Ramazan Anketi: Ramazan Ayında Davul Çalınmasına Gerek Var mı?

Evet bugün gündemimizde bir davul meselesi var. Ramazan ayı yaklaşırken, Ramazan ayının simgelerinden biri haline gelmiş olan davul çalınması davulcuların iddiasına göre Çorum'da valilik tarafından yasaklandı. Davulcular ise bu haber üzerine tepki gösterdi. Sizin de fikrinizi bu anket ile almak isteriz. Asırlardır devam eden bu gelenek sizce devam etmeli mi? Kimileri teknolojinin ilerlediği bu dönemde herkesin alarmla uyanabileceğini, gece vakti davul sesine ihtiyaç olmadığını savunurken kimileri de bunun ibadetin bir parçası olmasa da önemli bir Ramazan geleneği olduğunu ve devam etmesi gerektiğini savunuyor. Peki sizce ne olmalı?