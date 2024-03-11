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Ramazan Alışverişini Yap, Ne Kadar Tutacağını Söyleyelim!

etiket Ramazan Alışverişini Yap, Ne Kadar Tutacağını Söyleyelim!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 17:04

Hazır Ramazan ayına girmişken, o büyük Ramazan alışverişine çıkma vakti geldi! Bakalım senin alışveriş sepetin ne kadar tutacak 🤔 Testi çöz, cevabı öğren. 👇

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1. İlk olarak söyle bakalım, Ramazan ayı için nasıl bir alışveriş yapmayı planlıyorsun?

2. Alışverişinizi neye göre yapmayı planlıyorsunuz?

3. Peki alışveriş için bir bütçe belirlediniz mi?

4. Sizin için alışverişteki en önemli etken nedir?

5. Ramazan alışverişinizde genellikle en çok hangi kategoride ürün satın alırsınız?

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6. Ramazan alışverişleriniz için önceden bir liste hazırlıyor musunuz?

7. Alışverişlerinizi genellikle nereden yaparsınız?

8. Son olarak, bu Ramazan ayında en çok hangi ürünlere ihtiyacın var?

1500 - 3000 TL arası

Ramazan ayında en çok tasarruf edecek olan kişi sen olacaksın gibi. Çünkü bu Ramazan'da sen yalnızca ihtiyaç duyduğun ürünleri, en uygun fiyatla satın alacaksın. Bu nedenle de cüzi bir miktar senin için yeterli olacak gibi görünüyor.

3500 - 5000 TL arası

Sen alışverişini yapmak için Ramazan ayını bekliyorsun. Mutfak ihtiyaçların birikmiş ve bir an önce alışverişe çıkman lazım. Ramazan ayında ihtiyacın olacak ürünleri düşünürsek, eğer fiyat araştırması yaparak alışverişe çıkarsan en fazla 5000 TL tutarında bir alışveriş yaparsın gibi görünüyor.

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6000 TL ve üzeri

Sen bu Ramazan'da yalnızca gıda alışverişi yapmayacaksın. Birçok ihtiyacını bu ay almayı planlıyorsun. Özellikle giyim ve kozmetik için fazla para harcayabilirsin. Bizden tavsiye, fiyat araştırması yapmadan alışverişe çıkma!

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