Ramazan Alışverişini Yap, Ne Kadar Tutacağını Söyleyelim!
Ramazan Alışverişini Yap, Ne Kadar Tutacağını Söyleyelim!
Hazır Ramazan ayına girmişken, o büyük Ramazan alışverişine çıkma vakti geldi! Bakalım senin alışveriş sepetin ne kadar tutacak 🤔 Testi çöz, cevabı öğren. 👇
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1. İlk olarak söyle bakalım, Ramazan ayı için nasıl bir alışveriş yapmayı planlıyorsun?
2. Alışverişinizi neye göre yapmayı planlıyorsunuz?
3. Peki alışveriş için bir bütçe belirlediniz mi?
4. Sizin için alışverişteki en önemli etken nedir?
5. Ramazan alışverişinizde genellikle en çok hangi kategoride ürün satın alırsınız?
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6. Ramazan alışverişleriniz için önceden bir liste hazırlıyor musunuz?
7. Alışverişlerinizi genellikle nereden yaparsınız?
8. Son olarak, bu Ramazan ayında en çok hangi ürünlere ihtiyacın var?
1500 - 3000 TL arası
3500 - 5000 TL arası
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6000 TL ve üzeri
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