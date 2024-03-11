Ramazan Alışverişini Yap, Ne Kadar Tutacağını Söyleyelim!

Ramazan ayında en çok tasarruf edecek olan kişi sen olacaksın gibi. Çünkü bu Ramazan'da sen yalnızca ihtiyaç duyduğun ürünleri, en uygun fiyatla satın alacaksın. Bu nedenle de cüzi bir miktar senin için yeterli olacak gibi görünüyor.