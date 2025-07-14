QR ile Ödeme Alışkanlığı Gerçekten Kolaylık mı? QR Teknolojisi Ekonomiyi Nasıl Dönüştürüyor
Bir kafeye gittin kahveni aldın ve cüzdanı açmadan kartı bile çıkarmadan sadece telefonunu okuttun veee ödeme tamam! Hiç para üstü derdi yok, kartı bulamama paniği yok, 'şifre neydi ya' krizi yok. QR kodla ödeme yapmak bir süredir hayatımıza sessiz sedasız girdi ama şimdilerde resmen 'ben buradayım' diye bağırıyor.
Hem pratikliğiyle gönlümüzü fethetti hem de ekonomiye kattığı dinamizmle iş dünyasının göz bebeği oldu. Ama bu gerçekten sadece bir kolaylık mı yoksa arka planda dönen çok daha büyük bir dönüşümün parçası mı? Gel birlikte biraz QR’ın sihirli dünyasına dalalım!
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QR kod nedir ve ödeme sistemlerinde nasıl çalışır?
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Yeni ödeme şekli: Daha fazla pratiklik, daha az stres!
Sadece kafe ve marketlerde değil QR ile ödeme her yerde.
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Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Çalıştığım projelerde sürdürülebilir tasarım özelinde deneyim edinme fırsatı buldum. Bu süreçte sürdürülebilir malzemeler üzerine çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri üretmeye başladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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