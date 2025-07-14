QR ile Ödeme Alışkanlığı Gerçekten Kolaylık mı? QR Teknolojisi Ekonomiyi Nasıl Dönüştürüyor

Bir kafeye gittin kahveni aldın ve cüzdanı açmadan kartı bile çıkarmadan sadece telefonunu okuttun veee ödeme tamam! Hiç para üstü derdi yok, kartı bulamama paniği yok, 'şifre neydi ya' krizi yok. QR kodla ödeme yapmak bir süredir hayatımıza sessiz sedasız girdi ama şimdilerde resmen 'ben buradayım' diye bağırıyor.

Hem pratikliğiyle gönlümüzü fethetti hem de ekonomiye kattığı dinamizmle iş dünyasının göz bebeği oldu. Ama bu gerçekten sadece bir kolaylık mı yoksa arka planda dönen çok daha büyük bir dönüşümün parçası mı? Gel birlikte biraz QR’ın sihirli dünyasına dalalım!