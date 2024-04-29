Premier Lig Devinden Arda Güler'e Çılgın Teklif! Bonservis İçin 50 Milyon Euro Düşünülüyor
Premier Lig Devinden Arda Güler'e Çılgın Teklif! Bonservis İçin 50 Milyon Euro Düşünülüyor
Real Madrid'de forma giyen genç futbolcu Arda Güler'e Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'dan dev teklif geldi. Dev ekibin 50 milyon Euro civarında bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtilirken, Güler'in ise Real Madrid'den ayrılmak istemediği belirtildi.
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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İspanya merkezli Defensa Central kaynağının aktardığı bilgiye göre, Premier Lig'in dev ekiplerinden Newcastle United'ın Arda Güler'i renklerine bağlamak için 50 milyon Euro civarından bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi.
Haberde, İngiliz ekibin Güler'i çok istediği belirtilirken, Real Madrid'in teklife cevabının ne olacağı belirtilmedi.
Geçtiğimiz günlerde ilk 11'inde kadroya dahil olarak takımın galibiyet golünü atan Güler'in takımdan ayrılmak istemediği aktarıldı. Carlo Ancelotti Güler'in gelecek sezonda da takımda olacağını söylemişti.
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