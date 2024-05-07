Pratik ve Lezzetli Yemek Yapma Arayışında Olanlara: En İyi Airfryer’da Olmazsa Olmaz Olan 11 Özellik
Pratik ve Lezzetli Yemek Yapma Arayışında Olanlara: En İyi Airfryer’da Olmazsa Olmaz Olan 11 Özellik
Airfryer'ın mutfakların en verimli ve pratik dostu olduğu bir gerçek. Yağsız pişirme teknolojisiyle yemek yapmaya adeta devrim getiren Philips Airfryer 7000 XXL, sadece hızıyla değil lezzette sınır tanımayan özellikleriyle de ünlü.
İşte en iyi Airfryer’ın pratik özellikleri! 👇
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1. %99 Daha Az Yağ Gereksinimi
2. Rapid Combo Air Teknolojisi
3. Otomatik Programlar
4. Gıda Termometresi
5. Kişisel Dokunuş
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6. Mükemmel Sonuç Garantisi
7. Kullanım Kolaylığı
8. 7 Kişilik Kapasite
9. Enerji Verimliliği
10. NutriU Zengin Yemek Rehberi
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