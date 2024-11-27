onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Özel İçerik
check-circle
Bu içerik, Onedio.com kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haberler
Genel Kültür
Postadan Sergiye: Baskıresim Sanatının Evrensel Paylaşımı

etiket Postadan Sergiye: Baskıresim Sanatının Evrensel Paylaşımı

Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz - yazio
27.11.2024 - 19:49

Sanat, yüzyıllardır insanlar arasında kültürel ve duygusal bağlar kuran evrensel bir dil olmuştur. Teknolojinin gelişimiyle sanatın ifade yolları çeşitlenip küreselleşirken, geleneksel yöntemlerle üretim ve paylaşım gücünü korumaya devam etmektedir. Bu bağlamda, Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskıresim Bölümü’nün 2021 yılında başlattığı Posta Baskı (BUMP) Uluslararası Baskıresim Sergisi, sanatın hem geleneksel hem de yenilikçi yönlerini buluşturan dikkat çekici bir etkinlik. Peki, bir sanat eseri yalnızca tuvale işlenen bir imge midir, yoksa onun üretiminden sergilenmesine kadar geçen süreçte bir hikâyesi var mıdır? İşte BUMP, bu sorunun cevabını ararken sanat eserlerini posta yolculuğuna çıkararak izleyicilere farklı bir deneyim sunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Baskı Sanatları Bölüm Başkanı, Doç. Dr. Gökçe Aysun KILIÇ sergiyi ve bu yılki temasını anlattı:

Baskı Sanatları Bölüm Başkanı, Doç. Dr. Gökçe Aysun KILIÇ sergiyi ve bu yılki temasını anlattı:

“Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümü tarafından gerçekleştirilen BUMP Mail Print sergisinin dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Sergimizin teması, derin anlamlar barındıran ve insanlık tarihinin en kadim hikayelerinden birine dokunan bir başlık: “Deniz ve İnsan.” Deniz… Sonsuzluğun ve özgürlüğün en görkemli simgesi, kimi zaman huzurun kimi zamansa fırtınanın kaynağı. İnsan… Doğanın bir parçası, denizle hem fiziksel hem de ruhsal bağlar kurarak onunla şekillenen ve ondan ilham alan bir varlık. Bugün burada, bu iki güçlü unsurun sanat yoluyla nasıl birleştiğine tanık olacağız.” 

Doç. Dr. Gökçe Aysun KILIÇ, “BUMP Mail Print, yalnızca bir sergi değil, aynı zamanda bir sanat hareketidir.” diyor.

Doç. Dr. Gökçe Aysun KILIÇ, “BUMP Mail Print, yalnızca bir sergi değil, aynı zamanda bir sanat hareketidir.” diyor.

BUMP, Posta sanatından ilham alan bir yolculuk aslında… Sanat tarihinde, posta sanatı (ya da mektup sanatı) olarak bilinen bir hareket var. Bu hareket, küçük sanat eserlerinin posta yoluyla gönderilmesi fikrinden doğmuş ve 20. yüzyılın ikinci yarısında bir fenomen haline gelmişti. Amaç, sanatçıların eserlerini galerilere ya da büyük organizasyonlara ihtiyaç duymadan doğrudan birbirlerine ve izleyicilere ulaştırmasıydı.

Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin düzenlediği BUMP ise posta sanatını yeniden yorumlayarak bir adım öteye taşıyor.

Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin düzenlediği BUMP ise posta sanatını yeniden yorumlayarak bir adım öteye taşıyor.

Baskıresim sanatına odaklanan BUMP, gönderilen eserlerin baskı teknikleriyle üretilmesini şart koşuyor. Bu, yalnızca zarfın içine yerleştirilen bir mesaj değil; sanatçının emeği, tekniği ve yaratıcılığıyla harmanlanmış bir iletişim aracı anlamına geliyor.

BUMP, sanatçıların eserlerini posta yoluyla gönderdiği ve bu eserlerin bir araya gelerek bir sergi oluşturduğu bir etkinlik. Ama bunu sadece bir sergi olarak düşünmek eksik kalır. Çünkü burada önemli olan yalnızca eserlerin varış noktası değil, aynı zamanda onların yolculuğu.

Bir sanatçı, baskı tekniğini seçer, eserini titizlikle üretir ve posta yoluyla dünyanın diğer ucundaki bir sergiye gönderir.

Bir sanatçı, baskı tekniğini seçer, eserini titizlikle üretir ve posta yoluyla dünyanın diğer ucundaki bir sergiye gönderir.

Bu basit bir teslimat süreci değil; aksine, sanatın mekanlar ve sınırlar arasında dolaşmasıdır. Sanatın bir aracı olarak kullanılan posta, artık bir köprü haline gelir. Her gönderilen eser hem fiziksel hem de duygusal bir bağ kurar.

Baskıresim, sanatın erişilebilirliği ve paylaşılabilirliği açısından benzersiz bir disiplin. Birçok sanat dalı, tek ve eşsiz bir ürün ortaya koyarken, baskıresim bu eşsizliği çoğaltabilirlikle birleştirir. Linolyum baskı, gravür, serigrafi ya da litografi gibi tekniklerle üretilen eserler, aynı anda birçok insana ulaşabilir. Üstelik, bu eserler küçük boyutlarda ve hafif oldukları için kolayca taşınabilir.

BUMP, bu özelliklerin sunduğu avantajları en etkili şekilde kullanıyor.

BUMP, bu özelliklerin sunduğu avantajları en etkili şekilde kullanıyor.

Baskıresim eserleri, sadece bir yüzeye işlenmiş imgeler değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki insanlara gönderilmiş küçük sanat parçalarıdır.

BUMP’ın en büyüleyici yanlarından biri, her bir eserin bir yolculuk hikâyesi taşıması. Bu yolculuk sadece fiziksel bir hareket değil; aynı zamanda eserin yaratıcısının düşüncelerini, hislerini ve kültürel bağlamını izleyiciye taşıyan bir süreç. Düşünsenize, bir Japon sanatçının geleneksel baskıresim tekniğiyle ürettiği bir eser, posta yoluyla Türkiye’ye ulaşıyor ve Balıkesir’de bir sergide sergileniyor. O eser, sadece Japonya’dan Türkiye’ye gelen bir zarf değil; aynı zamanda o sanatçının hayal gücünü, emeğini ve yaşadığı kültürü taşıyor. İzleyici, bu esere baktığında sadece görsel bir deneyim yaşamıyor; aynı zamanda sanatçının hikâyesine dokunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

BUMP’ın Küresel Boyutu en etkileyici yönlerinden biri, dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getirebilmesi.

BUMP’ın Küresel Boyutu en etkileyici yönlerinden biri, dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getirebilmesi.

Farklı ülkelerden, kültürlerden ve tekniklerden gelen sanat eserleri, aynı mekânda buluşarak adeta bir diyalog başlatıyor. Her eser, kendi üretildiği coğrafyanın izlerini taşırken, sergi alanında yeni bir bağlam kazanıyor.

Bu etkinlik, baskıresim sanatını küresel ölçekte erişilebilir hale getiriyor. Sanatçılar için bu, eserlerini uluslararası bir platformda sergileme şansı demek. İzleyiciler için ise bu, farklı kültürleri ve perspektifleri keşfetme fırsatı.

Günümüzde sanat, hızla dijitalleşiyor.

Günümüzde sanat, hızla dijitalleşiyor.

Online galeriler, dijital sanat eserleri ve NFT'ler her geçen gün popülerleşiyor. Ancak BUMP gibi etkinlikler, sanatın fiziksel bir deneyim olarak hala ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor.

Her bir baskıresim eseri, sanatçının dokunduğu, üzerinde çalıştığı ve posta yoluyla yola çıkardığı somut bir nesne. Bu, izleyicinin sadece bir ekranın karşısında değil, gerçek bir sanat eserinin karşısında durduğu bir deneyim sunuyor.

BUMP, sanatı ulaşılabilir, paylaşılabilir ve bağ kurabilir hale getiren bir etkinlik.

BUMP, sanatı ulaşılabilir, paylaşılabilir ve bağ kurabilir hale getiren bir etkinlik.

Sanatın sadece bir sergi salonunda duran bir nesne olmadığını; posta yoluyla dünyayı dolaşan ve her yere iz bırakabilen bir araç olduğunu gösteriyor.

Etkinlik hem sanatçıların hem de izleyicilerin sanatın dönüştürücü gücünü yeniden keşfetmesine olanak tanıyor. BUMP’ın temel mesajı açık: Sanat, ancak birlikte paylaşıldığında gerçek anlamına kavuşur. Ve her bir eser, taşıdığı hikayeyle bu mesajı bir kez daha hatırlatır.

Eğer sanatın yolculuğuna katılmak istiyorsanız, BUMP sergisine uğrayın.

Eğer sanatın yolculuğuna katılmak istiyorsanız, BUMP sergisine uğrayın.

Çünkü orada gördüğünüz her eser, sadece bir sanat nesnesi değil; aynı zamanda dünyanın başka bir yerinden gönderilmiş bir hikâye olacaktır.

Sergi Tarihi

28 Kasım – 27 Aralık 2024

Serginin Yeri

Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu

Açılış Saati:14.00

Instagram: @baun_baski_sanatlari

******

Instagram

X

LinkedIn

Facebook

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam