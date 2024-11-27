Postadan Sergiye: Baskıresim Sanatının Evrensel Paylaşımı

Bu basit bir teslimat süreci değil; aksine, sanatın mekanlar ve sınırlar arasında dolaşmasıdır. Sanatın bir aracı olarak kullanılan posta, artık bir köprü haline gelir. Her gönderilen eser hem fiziksel hem de duygusal bir bağ kurar.

Baskıresim, sanatın erişilebilirliği ve paylaşılabilirliği açısından benzersiz bir disiplin. Birçok sanat dalı, tek ve eşsiz bir ürün ortaya koyarken, baskıresim bu eşsizliği çoğaltabilirlikle birleştirir. Linolyum baskı, gravür, serigrafi ya da litografi gibi tekniklerle üretilen eserler, aynı anda birçok insana ulaşabilir. Üstelik, bu eserler küçük boyutlarda ve hafif oldukları için kolayca taşınabilir.