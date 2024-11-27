Postadan Sergiye: Baskıresim Sanatının Evrensel Paylaşımı
Sanat, yüzyıllardır insanlar arasında kültürel ve duygusal bağlar kuran evrensel bir dil olmuştur. Teknolojinin gelişimiyle sanatın ifade yolları çeşitlenip küreselleşirken, geleneksel yöntemlerle üretim ve paylaşım gücünü korumaya devam etmektedir. Bu bağlamda, Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskıresim Bölümü’nün 2021 yılında başlattığı Posta Baskı (BUMP) Uluslararası Baskıresim Sergisi, sanatın hem geleneksel hem de yenilikçi yönlerini buluşturan dikkat çekici bir etkinlik. Peki, bir sanat eseri yalnızca tuvale işlenen bir imge midir, yoksa onun üretiminden sergilenmesine kadar geçen süreçte bir hikâyesi var mıdır? İşte BUMP, bu sorunun cevabını ararken sanat eserlerini posta yolculuğuna çıkararak izleyicilere farklı bir deneyim sunuyor.
Baskı Sanatları Bölüm Başkanı, Doç. Dr. Gökçe Aysun KILIÇ sergiyi ve bu yılki temasını anlattı:
Doç. Dr. Gökçe Aysun KILIÇ, “BUMP Mail Print, yalnızca bir sergi değil, aynı zamanda bir sanat hareketidir.” diyor.
Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin düzenlediği BUMP ise posta sanatını yeniden yorumlayarak bir adım öteye taşıyor.
Bir sanatçı, baskı tekniğini seçer, eserini titizlikle üretir ve posta yoluyla dünyanın diğer ucundaki bir sergiye gönderir.
BUMP, bu özelliklerin sunduğu avantajları en etkili şekilde kullanıyor.
BUMP’ın Küresel Boyutu en etkileyici yönlerinden biri, dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getirebilmesi.
Günümüzde sanat, hızla dijitalleşiyor.
BUMP, sanatı ulaşılabilir, paylaşılabilir ve bağ kurabilir hale getiren bir etkinlik.
Eğer sanatın yolculuğuna katılmak istiyorsanız, BUMP sergisine uğrayın.
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