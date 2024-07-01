Portekiz’de Bir Lider: İşsiz Pepe!

Bu anlara tanık olmaya benim için değecek. Portekiz ekibinin savunma lideri bugün itibarıyla gerçekten de işsiz. Képler Laverán Lima Ferreira, bilinen adıyla Pepe, Brezilya'nın tropikal Alagoas eyaletinin başkenti Maceió'da doğdu, ancak hayatının yarısından fazlasını Portekiz'de geçirdi. Pepe 41 yaşında ve ülkesinin marşını, şarkı sözlerinde de belirtildiği gibi 'cesur ve ölümsüz bir milleti' savunduğuna inananların kesinliğiyle söylüyor.

Dün, teorik olarak kariyerinin vedası için beş buçuk yıl önce geri döndüğü Porto ile sözleşmesini tamamladı. Ve bugün Eintracht sahasına çıkıp futbol geleceğinin kesinliği olmadan Slovenya'ya karşı oynayacak ve bariz. Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu, 'Bu düşüncelerin arasında dolaşsaydım kaybolurdum.' diye açıklıyor. “Var mı bu rekorun sahibi?” derseniz; Macar kaleci Kiraly, 2016'da 40 yaşın biraz üzerindeyken rekoru kırmıştı.

Pepe'nin performansı geçen sezon hiç düşmedi. Yedek olarak başladığı Porto'da 30 maç oynadı ve Kasım ayına kadar bu pozisyonu çoktan kazanmıştı. Milli takımda da kendini göstermekten vazgeçmedi. Roberto Martinez onu gösteriyor: '24 saat profesyonel, iyi antrenman yapıyor, iyi uyuyor, oyunu seviyor ve inanılmaz bir genetiğe sahip.' diyerek onu övüyor. Teknik direktör, Pepe’nin en az bir sezon daha oynama niyetini itiraf ettiğini doğruladı. Pepe, 'Önemli olan tutkudur.' diye açıklıyor. Bazıları da işe yarıyor: 'Fizyoterapistler spor salonu makinelerinin bana ait olduğunu söylüyorlar...'. Yani Portekiz, diğerlerinin çoktan emekli olduğu bir yaşta, geleneklere meydan okuyan, sözleşmesiz oynayan bir adamla arkadan güçleniyor.

Avrupa Kupası'nda Pepe , 17 yıldır forma giydiği Portekiz'i ve arka planda üç savunma oyuncusuyla takımı kapatma isteği tartışılan Martínez'i savunuyor. Grubun liderliğini garantiledikten sonra alternatif bir kadroyla Gürcistan'a karşı alınan yenilgi, bu tartışmayı yeniden başlattı ve daha da önemlisi, fotoğrafta görünen aranan pivot António Silva gibi bazı parçaların zayıf performansı nedeniyle yenilen goller. 'Onunla konuştum. Biz bir aileyiz. Sürece inanmamız gerekiyor. Zor olan, yaklaşmakta olan takımlara saldırmak ve boşlukları bulmaktır.” diye değerlendiriyor Pepe. Bu nedenle Gürcistan'da fiyaskoyla sonuçlanan mücadelenin bir benzerinin Slovenya'da da yaşanması bekleniyor.

Belki de kariyerinin son maçına çıkan Pepe için yazdığım şahsi saygı duruşumu tamamlıyorum. Bakalım Pepe’nin gelenekselin dışındaki hali bu akşam yeni bir hikâye yazabilecek mi?

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