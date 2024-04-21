Porno Sitelerinde Denetim Artıyor: Porno Siteleri PornHub, Stripchat ve Xvideos İçin Katı Kurallar Yürürlükte
Porno Sitelerinde Denetim Artıyor: Porno Siteleri PornHub, Stripchat ve Xvideos İçin Katı Kurallar Yürürlükte
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
En büyük üç porno sitesi olan PornHub, Stripchat ve Xvideos artık Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun belirlediği katı kurallara uymak zorunda kalacak. BBC Türkçe’de yer alan habere göre; alınan karar doğrultusunda üç porno sitesi de Avrupa Dijital Hizmetler Yasası (DSA) uyarınca getirilen yeni yükümlülükleri uygulamaya başlayacak.
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AB Komisyonu, yeni yasal düzenlemeye uyum konusunda gerekli hazırlığı yapmaları için porno sitelerine 4 aylık bir hazırlık süresi tanımıştı.
Pornhub, XVideos ve Stripchat, 4 aylık sürede çocuk istismarının önlenmesi ve reşit olmayanların sitelere girişinin engellenmesi de dahil, kullanıcıları koruma ve sistemden kaynaklı riskleri azaltma konusunda bir dizi önlem aldı.
Uyum süreci Pornhub ve Stripchat için Pazar günü sona erdi. Xvideos için de süre yarın doluyor.
Bu porno siteleri, artık kullanıcı yaşı ve yasa dışı görseller konusunda daha sıkı bir denetim yapmak zorunda olacak.
Üç site, “intikam pornosu” gibi, kişilerin rızası dışında yayınlanan görüntülere izin vermeyecek.
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DSA yasası, özellikle çocuk istismarının önlenmesi ve yasa dışı görüntülerin yayılmasını önleme konusunda porno sitelerine geniş yükümlülükler getiriyor.
Bu sitelerin daha güvenli ve şeffaf hale getirilmesini zorunlu kılan yasal düzenleme uyarınca, daha sıkı bir yaş doğrulama sistemi uygulanacak. Böylece, 18 yaşından küçüklerin pornografik içeriklere erişimine izin verilmeyecek.
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