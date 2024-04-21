Porno Sitelerinde Denetim Artıyor: Porno Siteleri PornHub, Stripchat ve Xvideos İçin Katı Kurallar Yürürlükte

En büyük üç porno sitesi olan PornHub, Stripchat ve Xvideos artık Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun belirlediği katı kurallara uymak zorunda kalacak. BBC Türkçe’de yer alan habere göre; alınan karar doğrultusunda üç porno sitesi de Avrupa Dijital Hizmetler Yasası (DSA) uyarınca getirilen yeni yükümlülükleri uygulamaya başlayacak.