Popülerliği Artan Tematik Fonlar Nedir? 10 Başlıkta Anlatıyoruz!
Popülerliği artan tematik fonlar nelerdir? Genellikle belirli bir sektör, trend, tema veya dönüşüm alanına odaklanan yatırım fonlarıdır. Bu fonları nasıl değerlendirebilirsiniz? Gelin bu içerikte her geçen gün daha da popüler hale gelen tematik fonlara odaklanalım. Hazırsanız hadi başlıyoruz!
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1. Sürdürülebilirlik Fonları
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2. Yenilenebilir Enerji Fonları
3. Yapay Zeka Fonları
4. Biyoteknoloji Fonları
5. Uzay Teknolojileri Fonları
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6. Elektrikli Araç Fonları
7. E-Ticaret Fonları
8. Sağlık Teknoloji Fonları
9. Su Teknolojileri Fonları
10. Oyun Fonları
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