Popülerliği Artan Tematik Fonlar Nedir? 10 Başlıkta Anlatıyoruz!

Popülerliği artan tematik fonlar nelerdir? Genellikle belirli bir sektör, trend, tema veya dönüşüm alanına odaklanan yatırım fonlarıdır. Bu fonları nasıl değerlendirebilirsiniz? Gelin bu içerikte her geçen gün daha da popüler hale gelen tematik fonlara odaklanalım. Hazırsanız hadi başlıyoruz!