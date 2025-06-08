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Popülerliği Artan Tematik Fonlar Nedir? 10 Başlıkta Anlatıyoruz!

etiket Popülerliği Artan Tematik Fonlar Nedir? 10 Başlıkta Anlatıyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.06.2025 - 14:02

Popülerliği artan tematik fonlar nelerdir? Genellikle belirli bir sektör, trend, tema veya dönüşüm alanına odaklanan yatırım fonlarıdır. Bu fonları nasıl değerlendirebilirsiniz? Gelin bu içerikte her geçen gün daha da popüler hale gelen tematik fonlara odaklanalım. Hazırsanız hadi başlıyoruz!

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1. Sürdürülebilirlik Fonları

1. Sürdürülebilirlik Fonları

Diğer bir ismi ile ESG fonları çevresel (Environmental), sosyal (Social) ve yönetişim (Governance) kriterlerine uygun şirketlere yatırım yapar. Kar amacıyla birlikte toplumsal ve çevresel sorumlulukları da gözetir. Sürdürülebilir iş modelleri olan, etik değerlere önem veren şirketleri hedef alır.

2. Yenilenebilir Enerji Fonları

2. Yenilenebilir Enerji Fonları

Rüzgâr, güneş, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan şirketleri içerir. Fosil yakıtlardan uzaklaşan dünya ekonomisinde büyüme potansiyeli yüksektir. Enerji dönüşümünü destekleyen teknolojilere de yatırım yapar.

3. Yapay Zeka Fonları

3. Yapay Zeka Fonları

Makine öğrenimi, robotik, otomasyon ve yapay zeka teknolojilerini geliştiren ya da kullanan şirketleri içerir. Bu fonlar, üretimden pazarlamaya kadar süreçleri dönüştüren yenilikçi şirketleri hedef alır. Genellikle teknoloji hisselerine ağırlık verir.

4. Biyoteknoloji Fonları

4. Biyoteknoloji Fonları

Genetik mühendislik, ilaç geliştirme, tıbbi teknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalara yatırım yapar. Özellikle sağlık krizleri döneminde büyük ilgi görür. Riskli ama yüksek getiri potansiyeli taşır.

5. Uzay Teknolojileri Fonları

5. Uzay Teknolojileri Fonları

Uydu üretimi, roket sistemleri, uzay madenciliği gibi alanlarda çalışan şirketleri hedef alır. Elon Musk’ın SpaceX'i ve benzeri özel girişimlerin popülaritesiyle büyüme göstermiştir. Genellikle ileri teknoloji içeren yatırımlar barındırır.

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6. Elektrikli Araç Fonları

6. Elektrikli Araç Fonları

Elektrikli otomobil üreticileri, batarya teknolojisi ve şarj altyapısı gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapar. Tesla, BYD, CATL gibi firmaları içerebilir. Karbon nötr ulaşım vizyonuna katkı sağlar.

7. E-Ticaret Fonları

7. E-Ticaret Fonları

Online alışveriş platformları, dijital ödeme sistemleri ve sanal hizmet sağlayıcıları bu fonların odağındadır. Pandemiyle birlikte ivme kazanan dijital dönüşüm sürecini takip eder. Amazon, Alibaba, Shopify gibi şirketler öne çıkar.

8. Sağlık Teknoloji Fonları

8. Sağlık Teknoloji Fonları

Tele-tıp, giyilebilir sağlık cihazları, dijital sağlık hizmetleri geliştiren firmalara yatırım yapar. Geleneksel sağlık yatırımlarından farklı olarak teknolojik altyapıya odaklanır. Uzun vadeli sağlık dönüşümlerine inanan yatırımcılar için uygundur.

9. Su Teknolojileri Fonları

9. Su Teknolojileri Fonları

Temiz su temini, arıtma sistemleri, suyun verimli kullanımı gibi konularda faaliyet gösteren şirketleri hedefler. Su krizlerinin arttığı bir dünyada stratejik önem taşıyan bir temadır. Tarım, endüstri ve şehir altyapılarını kapsar.

10. Oyun Fonları

10. Oyun Fonları

Mobil oyun şirketleri, e-spor platformları, dijital içerik üreticileri bu fonların ilgi alanına girer. Genç yatırımcıların ilgisiyle yükselişe geçmiştir. Teknoloji ve medya sektörünün kesişiminde yer alır.

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Begüm
Begüm
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