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Pop’un Kraliçesi Madonna’nın Hangi Şarkısısın?

etiket Pop’un Kraliçesi Madonna’nın Hangi Şarkısısın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 22:44

Bu testte hangi Madonna şarkısının ruhunu taşıdığını keşfetmeye hazır mısın? Çünkü içindeki enerjiyi ve tutkuyu yansıtan Madonna melodisi testin sonunda seni bekliyor!👇

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1. Bir Madonna gifi seçerek başlayalım!

2. Bir tane daha :)

3. Biraz da senden bahsedelim! Enerjik biri olduğunu söyleyebilir misin?

4. Madonna'nın bir ses rengi olsaydı, bunlardan hangisi olurdu?

5. Hayatındaki küçük bir değişiklik seni nasıl hissettiriyor?

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6. Bu rujlardan hangisi ona daha çok yakışır?

6. Bu rujlardan hangisi ona daha çok yakışır?

7. Favori saç modelini seç!

8. Son olarak, en iyi konser fotoğrafını seç!

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