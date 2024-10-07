Pop’un Kraliçesi Madonna’nın Hangi Şarkısısın?
Pop’un Kraliçesi Madonna’nın Hangi Şarkısısın?
Bu testte hangi Madonna şarkısının ruhunu taşıdığını keşfetmeye hazır mısın? Çünkü içindeki enerjiyi ve tutkuyu yansıtan Madonna melodisi testin sonunda seni bekliyor!👇
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1. Bir Madonna gifi seçerek başlayalım!
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2. Bir tane daha :)
3. Biraz da senden bahsedelim! Enerjik biri olduğunu söyleyebilir misin?
4. Madonna'nın bir ses rengi olsaydı, bunlardan hangisi olurdu?
5. Hayatındaki küçük bir değişiklik seni nasıl hissettiriyor?
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