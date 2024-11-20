Piyasalar Yarınki Faiz Kararını Bekliyor: 20 Kasım’da Borsa, Döviz ve Altın Durumu!
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Piyasalar Yarınki Faiz Kararını Bekliyor: 20 Kasım’da Borsa, Döviz ve Altın Durumu!
20 Kasım itibarıyla finans piyasaları, hem iç hem de dış dinamiklerin etkisiyle hareketli bir gün geçirdi. Borsa İstanbul’da yaşanan iniş çıkışlar, döviz kurlarındaki yatay seyir ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakından takip ettiği konular oldu. İşte detaylarla 20 Kasım finans gündemi:
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BIST 100 endeksi, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,73’lük bir değer kaybıyla 9.232,90 puandan tamamlamıştı.
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Özellikle bankacılık ve holding sektörleri hafif de olsa toparlanma sinyalleri veriyor.
İnşaat sektörü ise günün en çok kazandıran sektörü olarak yüzde 1,68’lik bir artış gösterdi.
Türk Lirası, kasım ayı boyunca döviz kurları karşısında dalgalı bir performans sergiliyor.
Euro/TL tarafında ise yüzde 0,47’lik bir gerileme dikkat çekiyor ve parite 36,3699 seviyesinde işlem görüyor.
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