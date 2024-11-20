Piyasalar Yarınki Faiz Kararını Bekliyor: 20 Kasım’da Borsa, Döviz ve Altın Durumu!

20 Kasım itibarıyla finans piyasaları, hem iç hem de dış dinamiklerin etkisiyle hareketli bir gün geçirdi. Borsa İstanbul’da yaşanan iniş çıkışlar, döviz kurlarındaki yatay seyir ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakından takip ettiği konular oldu. İşte detaylarla 20 Kasım finans gündemi: