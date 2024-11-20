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Piyasalar Yarınki Faiz Kararını Bekliyor: 20 Kasım’da Borsa, Döviz ve Altın Durumu!

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etiket Piyasalar Yarınki Faiz Kararını Bekliyor: 20 Kasım’da Borsa, Döviz ve Altın Durumu!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.11.2024 - 18:10

20 Kasım itibarıyla finans piyasaları, hem iç hem de dış dinamiklerin etkisiyle hareketli bir gün geçirdi. Borsa İstanbul’da yaşanan iniş çıkışlar, döviz kurlarındaki yatay seyir ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakından takip ettiği konular oldu. İşte detaylarla 20 Kasım finans gündemi:

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BIST 100 endeksi, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,73’lük bir değer kaybıyla 9.232,90 puandan tamamlamıştı.

BIST 100 endeksi, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,73’lük bir değer kaybıyla 9.232,90 puandan tamamlamıştı.

Bu düşüş, yatırımcıları endişelendirirken bugün endeks daha iyimser bir başlangıç yaptı. Güne 9.272,75 puandan başlayan BIST 100, açılış itibarıyla yüzde 0,43 değer kazandı.

Özellikle bankacılık ve holding sektörleri hafif de olsa toparlanma sinyalleri veriyor.

Özellikle bankacılık ve holding sektörleri hafif de olsa toparlanma sinyalleri veriyor.

Bankacılık endeksi, yüzde 0,49 oranında yükselirken, holding endeksindeki artış yüzde 0,39 seviyesinde gerçekleşti.

İnşaat sektörü ise günün en çok kazandıran sektörü olarak yüzde 1,68’lik bir artış gösterdi.

İnşaat sektörü ise günün en çok kazandıran sektörü olarak yüzde 1,68’lik bir artış gösterdi.

Öte yandan, orman, kağıt ve basım sektörü yüzde 0,03’lük sınırlı bir kayıp yaşadı. 

Borsa genel anlamda toparlanma modunda gibi görünüyor ama gözümüz hala yarınki faiz kararında!

Türk Lirası, kasım ayı boyunca döviz kurları karşısında dalgalı bir performans sergiliyor.

Türk Lirası, kasım ayı boyunca döviz kurları karşısında dalgalı bir performans sergiliyor.

Kasım ayı itibarıyla TL’nin dolar karşısında değer kaybı yüzde 1 seviyesine ulaşmış durumda. Yıl başından bu yana ise bu kayıp yüzde 14,53 seviyesinde. Dolar/TL kuru bugün 34,4737 seviyesinde işlem görüyor ve önceki güne göre yatay bir seyir izliyor.

Euro/TL tarafında ise yüzde 0,47’lik bir gerileme dikkat çekiyor ve parite 36,3699 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL tarafında ise yüzde 0,47’lik bir gerileme dikkat çekiyor ve parite 36,3699 seviyesinde işlem görüyor.

Yatırımcılar yarınki Merkez Bankası faiz kararını bekliyor. Bu karar, döviz kurları üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Yani yarını mutlaka takip edin!

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Altın piyasası da hareketli bir gün geçiriyor.

Altın piyasası da hareketli bir gün geçiriyor.

Gram altın, güne 2.920 TL seviyesinden başlarken, gün içinde en düşük 2.907 TL, en yüksek ise 2.930 TL seviyelerini gördü. Küresel piyasalardaki ons altın fiyatları da yükseliş eğiliminde ve 2.637,74 dolar seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın, alışta 5.042 TL, satışta ise 5.113 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın, alışta 5.042 TL, satışta ise 5.113 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 20.101 TL, satış fiyatı 20.369 TL olarak yatırımcılara sunuluyor.

Petrol tarafında pozitif bir hava hakim.

Brent petrol, yüzde 0,46 artışla 73,65 dolardan işlem görüyor. Küresel enerji talebi artarken, bu artış fiyatlara yansımış gibi görünüyor.

Bugün finansal piyasalar sakin ama temkinli bir modda.

Bugün finansal piyasalar sakin ama temkinli bir modda.

Yarının Merkez Bankası faiz kararı sonrası döviz, borsa ve altın piyasalarında ani hareketlenmeler yaşanabilir. Siz de yatırımlarınızı bu önemli gelişmeleri göz önünde bulundurarak planlayın. Ne de olsa ekonomi sürekli sürprizlerle dolu! 😄

Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
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