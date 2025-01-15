Piyasalar Çarşambayı Salladı! 15 Ocak'ta Döviz, Altın ve Borsa’da Son Durum

Bugün finans dünyası yine dopdoluydu! Döviz kurları, altın fiyatları ve Borsa İstanbul’daki hareketlilik yatırımcıları hem heyecanlandırdı hem de düşündürdü.

Hadi gelin, 15 Ocak Çarşamba günü neler olmuş bir bakalım! 💸✨