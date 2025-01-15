Piyasalar Çarşambayı Salladı! 15 Ocak'ta Döviz, Altın ve Borsa’da Son Durum
Piyasalar Çarşambayı Salladı! 15 Ocak'ta Döviz, Altın ve Borsa’da Son Durum
Bugün finans dünyası yine dopdoluydu! Döviz kurları, altın fiyatları ve Borsa İstanbul’daki hareketlilik yatırımcıları hem heyecanlandırdı hem de düşündürdü.
Hadi gelin, 15 Ocak Çarşamba günü neler olmuş bir bakalım! 💸✨
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü 9.682,27 puanla kapatarak yüzde 0,35 oranında değer kaybetti.
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Peki, sektörel bazda durum neydi?
Günün yıldızı ulaştırma sektörü oluyor.
Spor sektörü ise yüzde 1,81’lik düşüşle dibe vuruyor.
Bugün euro bir adım önde!
Altın cephesinde işler her zamanki gibi yatırımcının yüzünü güldürüyor.
Çeyrek altın 5.011 lira alış, 5.036 lira satış fiyatıyla kapanıyor.
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