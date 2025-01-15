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Piyasalar Çarşambayı Salladı! 15 Ocak'ta Döviz, Altın ve Borsa’da Son Durum

Piyasalar Çarşambayı Salladı! 15 Ocak'ta Döviz, Altın ve Borsa’da Son Durum

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
15.01.2025 - 18:25

Bugün finans dünyası yine dopdoluydu! Döviz kurları, altın fiyatları ve Borsa İstanbul’daki hareketlilik yatırımcıları hem heyecanlandırdı hem de düşündürdü. 

Hadi gelin, 15 Ocak Çarşamba günü neler olmuş bir bakalım! 💸✨

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü 9.682,27 puanla kapatarak yüzde 0,35 oranında değer kaybetti.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü 9.682,27 puanla kapatarak yüzde 0,35 oranında değer kaybetti.

Toplam işlem hacmi ise tam 36,4 milyar lira oldu.

Peki, sektörel bazda durum neydi?

Peki, sektörel bazda durum neydi?

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 oranında bir yükseliş yakaladı. Bankacılar günü mutlu kapattı diyebiliriz! 💰 Holding endeksi ise yüzde 0,43 oranında geriledi ve yatırımcılarını biraz üzdü.

Günün yıldızı ulaştırma sektörü oluyor.

Günün yıldızı ulaştırma sektörü oluyor.

Ulaştırma endeksi yüzde 0,93 oranında değer kazandı.

Spor sektörü ise yüzde 1,81’lik düşüşle dibe vuruyor.

Spor sektörü ise yüzde 1,81’lik düşüşle dibe vuruyor.

Maalesef bugün spor hisselerinin günü pek parlak geçmedi. ⚽

Bugün euro bir adım önde!

Bugün euro bir adım önde!

Dolar/TL kuru yüzde 0,03’lük çok küçük bir düşüşle 35,4667 seviyesine geriliyor.

Euro/TL ise yüzde 0,23 oranında artış göstererek 36,6760 seviyesine yükseldi.

Altın cephesinde işler her zamanki gibi yatırımcının yüzünü güldürüyor.

Altın cephesinde işler her zamanki gibi yatırımcının yüzünü güldürüyor.

Ons altın yüzde 0,20 artışla 2.682,95 dolara çıktı. Gram altın 3.065 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 5.011 lira alış, 5.036 lira satış fiyatıyla kapanıyor.

Çeyrek altın 5.011 lira alış, 5.036 lira satış fiyatıyla kapanıyor.

Cumhuriyet altını ise 20.261 lira alış ve 20.568 lira satış fiyatıyla dikkat çekiyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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