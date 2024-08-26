Piyasalar 26 Ağustos’ta Nasıl Başladı? BIST 100, Dolar ve Altın Fiyatlarındaki Önemli Değişiklikler

Haftanın ilk işlem günü olarak finansal piyasalarda hareketliliğin yüksek olduğu bir gün. Yatırımcılar, döviz kurları, altın fiyatları ve Borsa İstanbul'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçen hafta yaşanan küresel ekonomik belirsizliklerin ardından, bu hafta piyasalarda neler olacağı büyük bir merak konusu.

Gelin, döviz kurları, altın fiyatları ve borsadaki son gelişmeleri yakından inceleyelim!