Görüş Bildir
Haberler
Finans
Piyasalar 26 Ağustos’ta Nasıl Başladı? BIST 100, Dolar ve Altın Fiyatlarındaki Önemli Değişiklikler

etiket Piyasalar 26 Ağustos’ta Nasıl Başladı? BIST 100, Dolar ve Altın Fiyatlarındaki Önemli Değişiklikler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 18:30

Haftanın ilk işlem günü olarak finansal piyasalarda hareketliliğin yüksek olduğu bir gün. Yatırımcılar, döviz kurları, altın fiyatları ve Borsa İstanbul'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçen hafta yaşanan küresel ekonomik belirsizliklerin ardından, bu hafta piyasalarda neler olacağı büyük bir merak konusu. 

Gelin, döviz kurları, altın fiyatları ve borsadaki son gelişmeleri yakından inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Altın ons fiyatı, 26 Ağustos'ta %0,04 oranında bir artışla 2.513 seviyesine yükseldi.

Gram altın alış fiyatı 2.750,47 TL, satış fiyatı ise 2.750,90 TL olarak belirlenmiş durumda. Çeyrek altın ise alışta 4.400,92 TL, satışta 4.497,89 TL seviyelerinde işlem görüyor. Altın yatırımcıları için haftanın bu ilk gününde bu seviyeler, ilerleyen günler için kritik olabilir.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde %1,12 oranında düşüşle 9.559,79 puandan açıldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde %1,12 oranında düşüşle 9.559,79 puandan açıldı.

Bu gerileme, yatırımcıların haftaya temkinli başladığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Dolar/TL kuru, haftanın ilk gününde %0,04'lük bir artışla 34,0027 seviyesine yükseldi.

Euro/TL kuru, haftanın ilk işlem gününde %0,14 oranında hafif bir düşüşle 38,0168 seviyesinden işlem görüyor. Euro/Dolar paritesi ise haftanın ilk işlem gününde %0,18 oranında bir gerileme göstererek 1,1172 seviyesine indi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın