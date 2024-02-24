Piyasada Durgunluk Döneminin Önüne Geçmek İçin Yapılabilecekler

Durgunluk, işletmelere durup nefes alma ve yapılan işleri değerlendirme fırsatı sunar. Özellikle geçmiş deneyimlere ve müşteri geri bildirimlerine odaklanan firmalar, yeni dönemde hani noktalarda iyileştirme yapabileceklerini de daha iyi belirleyebilirler. Bu tip bir davranış, müşteri sadakatini geliştirmek ve hizmet kalitesini artırmak için mükemmeldir.