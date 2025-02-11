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Piyasa Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Piyasa Dizisi Nerede Çekiliyor, Ne Zaman Başlayacak?

Piyasa Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Piyasa Dizisi Nerede Çekiliyor, Ne Zaman Başlayacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 20:56

Kanal D ekranlarında yeni bir dizi daha seyirciyle buluşacak. Başarılı oyuncuları ve farklı konusuyla dikkatleri üzerine çeken Piyasa dizisi merakla bekleniyor. Fragmanlarıyla dikkat çeken Piyasa dizisi hakkında detaylar da izleyici tarafından araştırılıyor. Piyasa dizisinde medya, magazin ve dizi dünyasının gizemli dünyası eline alınacak.

Peki Piyasa dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Piyasa dizisi hangi günler?

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Piyasa Dizisi Konusu Nedir?

Piyasa Dizisi Konusu Nedir?

Piyasa dizisi magazin, medya ve dizi dünyasının sırlar dolu dünyasını ekranlara getiriyor. Piyasa dizisinin konusu, magazin dünyasının gölgesinde geçen çalkantılı bir aşk hikayesidir.

Bu dizide izleyiciler, aşkın, ihanet ve güç ile olan mücadelesine tanıklık edecek. Piyasa dizisinde hem kariyer hem kişisel travmalar hem de dram dolu anlar yaşanacak.

Piyasa Dizisi Oyuncuları Kimler?

Piyasa Dizisi Oyuncuları Kimler?

Piyasa dizisinin başrollerinde Alp Navruz ve İlayda Alişan yer alıyor. İkili ‘Kenan’ ve ‘Münevver’ karakterlerine hayat verecek. Piyasa dizisinin oyuncu kadrosu ise aşağıdaki gibidir:

  • Zuhal Olcay

  • Fırat Altunmeşe

  • Yurdaer Okur

  • Gülben Ergen

  • Damla Colbay

  • Vural Şahanoğlu

Piyasa Dizisi Nerede Çekiliyor?

Piyasa Dizisi Nerede Çekiliyor?

Piyasa dizisinin çekimleri tarihi ve doğal güzellikleriyle meşhur Bursa'da yapılıyor. Dizide Bursa'nın güzellikleri de seyirciyle buluşuyor. Piyasa dizisinin çekimleri Bursa'nın farklı noktalarında yapılıyor.

Piyasa Dizisi Ne Zaman Başlayacak, Hangi Günler?

Piyasa Dizisi Ne Zaman Başlayacak, Hangi Günler?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Piyasa'nın fragmanları yayınlandı. Ancak Piyasa dizisinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. 

Piyasa dizisinin yayın günleri de henüz belli değil.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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