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Pişti Olma Korkusundan Serdar Ortaç'ın Pozuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pişti Olma Korkusundan Serdar Ortaç'ın Pozuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.11.2024 - 18:49

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Pazartesi günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı açtığımız bu Pazartesi günü en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Deve dalgın...

Deve dalgın...
twitter.com

Öyle bir görüntü var.

Öyle bir görüntü var.
twitter.com

Tam da bu!

Tam da bu!
twitter.com

Neden?

Neden?
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

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