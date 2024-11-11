Pişti Olma Korkusundan Serdar Ortaç'ın Pozuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Pişti Olma Korkusundan Serdar Ortaç'ın Pozuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Pazartesi günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı açtığımız bu Pazartesi günü en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deve dalgın...
Öyle bir görüntü var.
Tam da bu!
Neden?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın