“Pişmanım” Açıklaması Yapan Kenan Sofuoğlu’na Tepki: “Özür Dileriz Kenan Bey!”

Abdulkadir Selvi, AK Parti’de yaptığı milletvekilliği için “hayatımın en büyük hatası” diyen Kenan Sofuoğlu’na tepki gösterdi. En kısa zamanda Meclis’e giderek Kenan Sofuoğlu’na işkence yapılan yerleri görmek istediğini söyleyen Selvi yazısını “Özür dileriz Kenan Bey” diyerek bitirdi.