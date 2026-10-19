Pırlanta Yüzük Nasıl Aşkın Simgesi Oldu? De Beers'in Yarattığı Evlilik Geleneği
İdeal evlilik teklifi nasıl olmalı sizce? Diz çökmüş bir erkeğin elindeki kapağı açık tektaş yüzük kutusu canlandı mı gözünüzde?
Bugün dünyanın pek çok yerinde evlilik teklifinin neredeyse vazgeçilmez simgesi pırlanta yüzük. Aşkın da evrensel ifadesi gibi görülüyor. Oysa babaannelerimizin tektaşı falan yoktu.
Bakın De Beers’in zekice kurguladığı pazarlama stratejisi modern dünyada evlilik teklifinin nasıl olması gerektiğini belirleyen küresel bir normu nasıl yarattı.
19.yüzyılın ikinci yarısında Güney Afrika'da büyük elmas yatakları keşfedilince elmas arzı da artmaya başladı. De Beers firması bu noktada güçlü bir kontrol mekanizması kurarak piyasaya sunulan miktarı yönetmeye çalıştı.
Ama asıl dâhiyane hareket, 1930'ların sonunda başlayan ve sonraki yıllarda giderek güçlenen pazarlama stratejileriydi.
O dönemde Büyük Buhran sonrası ekonomik koşullar zorlaşmış, genç çiftler için pahalı mücevherler cazibesini yitirmişti. Artık evlilik teklifleri sadeleşmişti.
De Beers buna razı olamazdı. Tarihin en etkili pazarlama kampanyalarından birini başlattılar.
A Diamond is Forever – Pırlanta Sonsuzdur. 💎
De Beers, dünyaya aşkın bir taşın ederiyle ölçülebileceğini öğretti, biz de bunu sorgusuz sualsiz kabul ettik.
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