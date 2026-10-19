Pırlanta Yüzük Nasıl Aşkın Simgesi Oldu? De Beers'in Yarattığı Evlilik Geleneği

1947’de Frances Gerety isimli bir reklam yazarı tarafından yazılan bu cümle, bir algı dönüşümünü başlattı.

Kampanya, Hollywood yıldızlarından orta sınıf çiftlere kadar herkesi hedef aldı. Filmlerde, dergilerde ve gazetelerde pırlanta yüzük takan kadınlar gösterildi.

Pırlanta artık yalnızca bir mücevher değil; aşkın, bağlılığın ve evliliğin simgesi, sevdiğin kadına verdiğin değerin göstergesiydi.

Pırlantanın konumlandırması tamamlanmıştı ancak hâlâ küçük bir sorun vardı. Ne büyüklükte bir tektaş alınmalı?

De Beers’in tabii ki bu soruna da bir çözümü olacaktı.

Şirket önce bir aylık maaşı ölçü olarak sundu. 1980'lere gelindiğinde ise çıtayı yükseltti: Bir erkek, sevdiği kadına alacağı yüzük için iki aylık maaşını gözden çıkarmalıydı.

Bu mesaj medyada öyle ustaca işlendi ki insanlar fikri sorgulamadan kabul etmeye başladılar.

Artık sadece zenginlerin değil, orta sınıfın da pırlanta yüzük alması adeta zorunlu hâle gelmişti. Çünkü artık bu lüks bir tüketim değil, bağlılık geleneğiydi.

Davranış bilimlerinde sosyal kanıt dediğimiz mekanizma tam da burada devreye giriyor. Başkalarının tercihlerini, neyin doğru ve kabul gören davranış olduğuna ilişkin bir ipucu olarak kullanıyoruz.

Bir süre sonra herkesin yaptığı şeyi biz de yapmaya başlıyoruz. Daha da ilginci, başlangıçta neden yapıldığını bilmediğimiz bir davranışı zamanla kendi tercihimiz, hatta geleneğimiz zannedebiliyoruz.