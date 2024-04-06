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Pınar Sabancı Kimdir, Mesleği Nedir? Pınar Sabancı'nın Kariyer Yolculuğu ve Özel Hayatı

Pınar Sabancı Kimdir, Mesleği Nedir? Pınar Sabancı'nın Kariyer Yolculuğu ve Özel Hayatı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
06.04.2024 - 11:10

İş dünyasında başarılarıyla tanınan ünlü psikolog Pınar Sabancı, Tuhaf ve PSM iş birliği ile gerçekleştirilen 'Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?' programını sunuyor. Türkiye'nin tanınmış psikologları arasında yer alan Pınar Sabancı, iş dünyasındaki başarıları kadar, aile hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Sıkça adından söz ettiren genç psikologun kim olduğu da sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Pınar Sabancı kimdir? Pınar Sabancı kaç yaşında ve nerelidir? Pınar Sabancı'nın mesleği nedir?

İşte, Psikolog Pınar Sabancı hakkında merak edilenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Pınar Sabancı Kimdir?

Pınar Sabancı Kimdir?

Pınar Sabancı, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamlayan Pınar Sabancı, daha sonra Boston'da Boston Babson College'da İşletme eğitimi almış ve Northeastern Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünden mezun olarak iki diploma almıştır. 

Pınar Sabancı, eğitim hayatına Oxford Üniversitesi’nde bilişsel terapi yüksek lisans programı ile devam etmiştir. Burada uzmanlığını aldıktan sonra 2019'da kariyer hayatına atılmıştır.

Pınar Sabancı'nın Kariyer Yolculuğu: Pınar Sabancı'nın Mesleği Nedir?

Pınar Sabancı'nın Kariyer Yolculuğu: Pınar Sabancı'nın Mesleği Nedir?

Türkiye'nin tanınmış isimlerinden olan Psikolog Pınar Sabancı, kariyer hayatına Özel Fransız Lape Psikiyatri ve Nöropsikiyatri Hastanesi’nde başlamıştır. 2019 ila 2020 yıllarında gönüllü psikolog olarak yer aldığı hastanede Klinik Psikoloji Stajını tamamlamıştır. 

2022 yılında ise İRUPUYAM'da çalışmaya başlamıştır. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne bağlı İRUPUYAM, Psikolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi'dir.

İş dünyasındaki başarılarıyla tanınan Pınar Sabancı, PSM iş birliği ile gerçekleştirilen 'Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?' programını sunuyor.

İş dünyasındaki başarılarıyla tanınan Pınar Sabancı, PSM iş birliği ile gerçekleştirilen 'Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?' programını sunuyor.

Yayın Medyası Üretim ve Dağıtım şirketi olan Tuhaf'ın çatısı altında birbirinden özel konuklarla söyleşiler yapan Pınar Sabancı, çeşitli eğitim programlarında yer alarak eğitmenlik yapmaya devam ediyor. 

Başarılı psikoloğun Spotify'da yayımlanan 'Psiko-patika' adlı bir de podcast sesisi bulunuyor. Pınar Sabancı ile Podbee Media'nın beraber hazırladığı Psiko-patika'da, insanın kendini anlaması üzerine bir yolculuk söz konusu.

Pınar Sabancı'nın Özel Hayatı

Pınar Sabancı'nın Özel Hayatı

Pınar Sabancı, 2010 yılında YASA Holding Kurulu Yönetim Kurulu üyesi İlhan Sabancı ile hayatını dünyaevine girmiştir. Çiftin mutlu evliliğinde üç çocukları dünyaya gelmiştir.

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