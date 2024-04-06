Pınar Sabancı Kimdir, Mesleği Nedir? Pınar Sabancı'nın Kariyer Yolculuğu ve Özel Hayatı

İş dünyasında başarılarıyla tanınan ünlü psikolog Pınar Sabancı, Tuhaf ve PSM iş birliği ile gerçekleştirilen 'Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?' programını sunuyor. Türkiye'nin tanınmış psikologları arasında yer alan Pınar Sabancı, iş dünyasındaki başarıları kadar, aile hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Sıkça adından söz ettiren genç psikologun kim olduğu da sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Pınar Sabancı kimdir? Pınar Sabancı kaç yaşında ve nerelidir? Pınar Sabancı'nın mesleği nedir?

İşte, Psikolog Pınar Sabancı hakkında merak edilenler...