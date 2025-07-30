Philips Çift Hazneli Airfryer ile 30 Dakikada Hazırlanabilecek 10 Sağlıklı Yaz Yemeği

Mutfağa girip saatlerce uğraşmak istemeyen ama sağlıklı yemekten de vazgeçmeyenler için yazın en ferah ve en pratik tariflerini hazırladık. Üstelik hepsi Philips Çift Hazneli Airfryer’da yağ sıçratmadan ve mutfakta terletmeden hazır oluyor. Hafif tatlar, bol renk ve tabii ki kısa sürede nefis sonuçlar… Bu 10 tarifin her biri tam da “Evde şef gibi ama uğraşsız pişirdim ya!” hissi için!