Philips Çift Hazneli Airfryer ile 30 Dakikada Hazırlanabilecek 10 Sağlıklı Yaz Yemeği
Mutfağa girip saatlerce uğraşmak istemeyen ama sağlıklı yemekten de vazgeçmeyenler için yazın en ferah ve en pratik tariflerini hazırladık. Üstelik hepsi Philips Çift Hazneli Airfryer’da yağ sıçratmadan ve mutfakta terletmeden hazır oluyor. Hafif tatlar, bol renk ve tabii ki kısa sürede nefis sonuçlar… Bu 10 tarifin her biri tam da “Evde şef gibi ama uğraşsız pişirdim ya!” hissi için!
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1. Renkli Sebzeli Somon Bowl
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2. Peynirli Kabak Mücver & Yoğurt Sos
3. Köri Soslu Karides & Kinoalı Sebze Karışımı
4. Baharatlı Patates Dilimleri & Yoğurtlu Acı Ezme
5. Tavuk Şiş & Karpuzlu Salata
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6. Zeytinyağlı Mini Enginar & Limonlu Bulgur Pilavı
7. Falafel & Yoğurtlu Tahin Sos
8. Mantarlı Sebze Ruloları & Avokadolu Yoğurt Dip
9. Kırmızı Biber Dolması & Naneli Yoğurt
10. Muzlu Yulaf Bar & Hindistan Cevizli Yoğurt
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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