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Philips Çift Hazneli Airfryer ile 30 Dakikada Hazırlanabilecek 10 Sağlıklı Yaz Yemeği

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer ile 30 Dakikada Hazırlanabilecek 10 Sağlıklı Yaz Yemeği

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
30.07.2025 - 20:01

Mutfağa girip saatlerce uğraşmak istemeyen ama sağlıklı yemekten de vazgeçmeyenler için yazın en ferah ve en pratik tariflerini hazırladık. Üstelik hepsi Philips Çift Hazneli Airfryer’da yağ sıçratmadan ve mutfakta terletmeden hazır oluyor. Hafif tatlar, bol renk ve tabii ki kısa sürede nefis sonuçlar… Bu 10 tarifin her biri tam da “Evde şef gibi ama uğraşsız pişirdim ya!” hissi için!

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1. Renkli Sebzeli Somon Bowl

1. Renkli Sebzeli Somon Bowl

Izgara tadını Philips Çift Hazneli Airfryer ile almak çok kolay! Somonun yanında hem göze hem mideye hitap eden renkli sebzelerle yazın hafifliğine yakışan bir tabak.

Malzemeler:

Somon için:

-2 parça somon fileto

-1 tatlı kaşığı zeytinyağı

-1 çay kaşığı tane karabiber (ezilmiş)

-1 tatlı kaşığı limon suyu

-1 diş sarımsak (rendelenmiş)

-Tuz

Sebzeler için:

-1 küçük kabak (yarım ay şeklinde doğranmış)

-1 kırmızı biber (şerit doğranmış)

-1 sarı biber (şerit doğranmış)

-1 tatlı kaşığı zeytinyağı

-1 çay kaşığı kekik

-Tuz

Yapılışı:

  • Somonları zeytinyağı, limon suyu, sarımsak ve baharatlarla harmanlayıp 5 dakika marine edelim.

  • Sebzeleri ayrı bir kapta yağ ve kekikle karıştıralım.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine sebzeleri, diğerine somon filetoları yerleştirelim.

  • 185°C’de 18 dakika pişirelim. Somonun dışı çıtır ve içi yumuşacık, sebzeler renkli ve hafif yumuşak kalmalı.

  • Servis tabağına önce sebzeleri, üzerine somonu yerleştirelim.

Afiyet olsun!

2. Peynirli Kabak Mücver & Yoğurt Sos

2. Peynirli Kabak Mücver & Yoğurt Sos

Airfryer'da mücver olur mu? Philips Çift Hazneli Airfryer varsa olur. Yanına bir yoğurt sosla hafif ama doyurucu bir yaz yemeği için tarif hemen aşağıda.

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 190°C

Malzemeler:

Mücver için:

-2 adet kabak (rendelenmiş, suyu sıkılmış)

-1 yumurta

-2 yemek kaşığı yulaf unu

-50g beyaz peynir (ezilmiş)

-1 dal taze soğan (ince doğranmış)

-Dereotu (isteğe bağlı)

-Tuz, karabiber

Yoğurt sos için:

-3 yemek kaşığı yoğurt

-1 diş sarımsak (ezilmiş)

-Bir tutam nane

Yapılışı:

  • Mücver malzemelerini bir kasede karıştırıp mini yuvarlaklar şekline getirelim.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine pişirme kağıdı serip mücverleri dizelim.

  • Diğer haznede boş çalıştırarak önceden ısıtalım (isteğe bağlı).

  • 190°C’de 15 dakika pişirelim. Üstleri hafif kızarmış olmalı.

  • Bu sırada yoğurt ve sarımsağı karıştırıp sosu hazırlayalım. Mücverleri sıcak sıcak yanında servis edelim.

Afiyet olsun!

3. Köri Soslu Karides & Kinoalı Sebze Karışımı

3. Köri Soslu Karides & Kinoalı Sebze Karışımı

Philips Çift Hazneli Airfryer ile deniz ürünleri bile çok kolay ve lezzetli bir şekilde pişiyor!

Hazırlanma Süresi: 12 dakika

Pişirme Süresi: 14 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

Karides için:

-200g ayıklanmış karides

-1 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 çay kaşığı köri

-1 diş sarımsak

-Tuz

Sebzeli kinoa için:

-Yarım su bardağı kinoa (önceden haşlanmış)

-1 küçük havuç (ince doğranmış)

-1 yeşil kabak (minik doğranmış)

-1 tatlı kaşığı zeytinyağı

-Karabiber, tuz

Yapılışı:

  • Karidesleri köri, yağ ve sarımsakla karıştırıp 5 dakika dinlendirelim.

  • Sebzeleri yağla harmanlayıp haşlanmış kinoayla karıştıralım.

  • Karidesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bir haznesine, sebzeli kinoayı da diğerine yerleştirelim.

  • 180°C’de 14 dakika pişirelim. Karideslerin rengi pembeye dönmeli.

  • Üzerine limon sıkıp servis edelim.

Afiyet olsun!

4. Baharatlı Patates Dilimleri & Yoğurtlu Acı Ezme

4. Baharatlı Patates Dilimleri & Yoğurtlu Acı Ezme

Philips Çift Hazneli Airfryer ile sıradan patates pişirme tariflerini rafa kaldıracak bir tarif ile geldik!

Hazırlanma Süresi: 8 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

Patates için:

-2 orta boy patates (kabuklu, ince dilimlenmiş)

-1 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 çay kaşığı pul biber

-1 çay kaşığı kekik

-Tuz

Acı ezme için:

-2 yemek kaşığı süzme yoğurt

-1 tatlı kaşığı biber salçası

-1 çay kaşığı sumak

-Yarım çay kaşığı pul biber

-Birkaç damla limon

Yapılışı:

  • Patates dilimlerini yağ ve baharatlarla harmanlayalım.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine dizelim. Geniş yüzeyli olursa daha çıtır olur.

  • 200°C’de 20 dakika pişirelim. Altın sarısı olana kadar.

  • Bu sırada ezme sosunu karıştıralım. Patateslerin yanına dip sos olarak servis edelim.

Afiyet olsun!

5. Tavuk Şiş & Karpuzlu Salata

5. Tavuk Şiş & Karpuzlu Salata

Yaz deyince akla gelen o tavuk + serin salata ikilisi hemen iştah açıyor. Tabii Philips Çift Hazneli Airfryer farkıyla!

Hazırlanma Süresi: 12 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 190°C

Malzemeler:

Tavuk şiş için:

-300g tavuk göğsü (küp doğranmış)

-1 yemek kaşığı yoğurt

-1 tatlı kaşığı zeytinyağı

-1 çay kaşığı kırmızı toz biber

-1 çay kaşığı kekik

-Tuz, karabiber

Karpuzlu salata için:

-1 dilim karpuz (küp doğranmış)

-1 avuç roka

-50g beyaz peynir (ezilmiş)

-1 tatlı kaşığı zeytinyağı

-Birkaç damla limon

Yapılışı:

  • Tavukları baharat, yoğurt ve yağla marine edip şişlere geçirelim.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirelim.

  • 190°C’de 15 dakika pişirelim. Tavukların dışı hafif kızarmalı, içi sulu kalmalı.

  • Bu sırada karpuzlu salatayı hazırlayalım. Tabağa önce roka, üstüne karpuz, peynir ve sos.

  • Tavuk şişleri salatanın yanına alalım.

Afiyet olsun!

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6. Zeytinyağlı Mini Enginar & Limonlu Bulgur Pilavı

6. Zeytinyağlı Mini Enginar & Limonlu Bulgur Pilavı

“Enginar hiiiiiç sevmem.” diyenin bile aklını çelecek kadar yumuşak, tatlı ve limonlu bir tarif!

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 17 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

Enginar için:

-4 adet mini enginar (ayıklanmış)

-1 küçük havuç (küp doğranmış)

-1 avuç bezelye (haşlanmış)

-1 tatlı kaşığı zeytinyağı

-1 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı toz şeker

-Yarım limon suyu

Bulgur pilavı için:

-Yarım su bardağı ince bulgur

-1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

-Yarım çay kaşığı zerdeçal

-Tuz

-1 çay kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Enginarları havuç, bezelye, limon, yağ ve baharatlarla karıştıralım.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine dizelim ve kurumaması için biraz su serpiştirelim.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine bulguru zeytinyağı ve baharatla karıştırıp pişirme kabına yerleştirelim.

  • 180°C’de 17 dakika pişirelim. Enginarlar yumuşamalı, bulgur kabarıp hafif sarı renk almalı.

Afiyet olsun!

7. Falafel & Yoğurtlu Tahin Sos

7. Falafel & Yoğurtlu Tahin Sos

Falafel deyince akla aşırı yağlı bir şey gelir ama bu versiyon hem daha hafif hem de yazın ortasında midene dost. Yanında sosla birlikte gerçek bir öğüne dönüşüyor!

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 195°C

Malzemeler:

Falafel için:

-1,5 su bardağı haşlanmış nohut

-1 diş sarımsak

-1 küçük soğan

-1 yemek kaşığı un

-1 tutam kişniş veya maydanoz

-1 çay kaşığı kimyon

-Yarım çay kaşığı karbonat

-Tuz, karabiber

Sos için:

-2 yemek kaşığı yoğurt

-1 tatlı kaşığı tahin

-Yarım limon suyu

-Bir tutam tuz

Yapılışı:

  • Falafel malzemelerini rondodan geçirelim ve yuvarlak köfteler yapalım.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine dizelim ve üzerine fırça ile hafifçe zeytinyağı sürelim.

  • 195°C’de 20 dakika pişirelim. Dışı altın rengi, içi hafif yumuşak kalmalı.

  • Sos malzemelerini karıştırıp sos ile servis edelim.

Afiyet olsun!

8. Mantarlı Sebze Ruloları & Avokadolu Yoğurt Dip

8. Mantarlı Sebze Ruloları & Avokadolu Yoğurt Dip

El açması yok çünkü yazın ortasında kimse yufka açmakla uğraşmaz diye düşünüyoruz. Ama görüntüsüyle sanki uğraşılmış gibi duran bir tabak ortaya çıkacak!

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 185°C

Malzemeler:

Sebze rulolar için:

-1 adet yufka

-5-6 mantar (ince doğranmış)

-1 küçük havuç (rendelenmiş)

-Yarım kabak (rendelenmiş)

-1 tatlı kaşığı zeytinyağı

-Tuz, karabiber

Dip sos için:

-1 küçük avokado (ezilmiş)

-2 yemek kaşığı yoğurt

-1 çay kaşığı limon suyu

-Tuz

Yapılışı:

  • Sebzeleri yağlayıp Philips Çift Hazneli Airfryer'da soteleyelim.

  • Ardından sebzeleri yufka ile mini rulolar haline getirelim.

  • Ruloları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine dizelim ve üstlerine hafif zeytinyağı sürelim.

  • 185°C’de 15 dakika pişirelim. Üstleri nar gibi kızarmalı.

  • Dip sosu hazırlayıp rulolarla birlikte sunalım.

Afiyet olsun!

9. Kırmızı Biber Dolması & Naneli Yoğurt

9. Kırmızı Biber Dolması & Naneli Yoğurt

Klasik tatları da unutmadık ve biraz güncelledik! Az yağlı, hafif iç harçla dolu kırmızı biberler ve yanına buz gibi yoğurt…

Hazırlanma Süresi: 12 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 190°C

Malzemeler:

Dolma için:

-4 adet kırmızı dolmalık biber

-1 çay bardağı ince bulgur

-1 küçük soğan (ince doğranmış)

-1 küçük domates (küp doğranmış)

-1 tatlı kaşığı salça

-1 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 çay kaşığı kimyon

-Tuz, karabiber

Naneli yoğurt için:

-4 yemek kaşığı yoğurt

-1 çay kaşığı kuru nane

-Bir tutam tuz

Yapılışı:

  • Bulguru sıcak suyla hafif şişirelim. Soğan, domates, salça ve baharatlarla karıştıralım.

  • Biberleri ağzında biraz boşluk kalacak şekilde bulgur ile dolduralım.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine dizelim ve üzerine çok az zeytinyağı gezdirelim.

  • 190°C’de 20 dakika pişirelim. Biberlerin üstü kızarmalı ama kurumamalı.

  • Servis ederken yoğurt sosuyla birlikte yendiğinde şahane bir yaz yemeği olacak!

Afiyet olsun!

10. Muzlu Yulaf Bar & Hindistan Cevizli Yoğurt

10. Muzlu Yulaf Bar & Hindistan Cevizli Yoğurt

Tatlıyı her mevsim yemek isteriz ama bu sefer şekerle değil, meyvenin kendi şekerinden yapalım dedik. Yulaf bar tatlı değil diyenler Philips Çift Hazneli Airfryer ile pişirmemiş demek!

Hazırlanma Süresi: 8 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 175°C

Malzemeler:

Yulaf bar için:

-2 adet olgun muz (ezilmiş)

-1 su bardağı yulaf

-1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

-1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

-1 çay kaşığı tarçın

Yoğurt karışımı için:

-2 yemek kaşığı yoğurt

-1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi rendesi

-Birkaç damla vanilya özütü

Yapılışı:

  • Muzları ezelim, ardından yulaf ve diğer malzemelerle karıştıralım.

  • Karışımı minik baton şekillerde şekillendirip pişirme kağıdı serili Philips Çift Hazneli Airfryerhaznesine yerleştirelim.

  • 175°C’de 15 dakika pişirelim. Üstleri hafif sertleşmiş olmalı.

  • Soğuduktan sonra yoğurtlu karışıma batırarak yiyelim. 

Afiyet olsun!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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