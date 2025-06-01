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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Sebzeli Rulo Börek ve Acı Biber Sos Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Sebzeli Rulo Börek ve Acı Biber Sos Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
01.06.2025 - 19:31

Klasik börek tariflerine veda, sebzeyle dolup taşan çıtır çıtır rulolara merhaba! Hem doyurucu hem havalı bir ara öğün arayanlar tarifi denemek için aşağıya kaydırsın... 👇

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Airfryer'da Sebzeli Rulo Börek ve Acı Biber Sos Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Sebzeli Rulo Börek ve Acı Biber Sos Nasıl Yapılır?

Sebzeli Rulo Börek

  • 2 adet yufka

  • 3 adet havuç

  • 300 gr ıspanak

Sosu için;

1. Sos için gerekli malzemeleri çırpın. Yufkanın üzerine sos sürün. Önce havuç ya da ıspanağı serpin. Üzerine tekrar yufka koyun. Tekrar sos sürün ve kalan sebzeyi serpin. 

2. Hamuru içe doğru katlayıp rulo yapın ve kesin. Sebze ayarında pişirin.

Acı Biber Sos

  • 4 domates

  • 1/2 su bardağı zeytinyağı

  • 1/2 su bardağı sirke

  • 4-5 adet acı biber

  • 6-7 diş sarımsak

  • Tuz

1. Domates ve biberleri sebze ayarında közleyin. Daha sonra hepsini blenderda çekin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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