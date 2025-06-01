Philips Çift Hazneli Airfryer'da Sebzeli Rulo Börek ve Acı Biber Sos Nasıl Yapılır?
Klasik börek tariflerine veda, sebzeyle dolup taşan çıtır çıtır rulolara merhaba! Hem doyurucu hem havalı bir ara öğün arayanlar tarifi denemek için aşağıya kaydırsın... 👇
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Airfryer'da Sebzeli Rulo Börek ve Acı Biber Sos Nasıl Yapılır?
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