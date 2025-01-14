Philips Çift Hazneli Airfryer'da Ev Yapımı Krutonlu Brüksel Lahanası Salatası Nasıl Yapılır?

Evde hem sağlıklı hem de lezzetli bir tarif hazırlamaya ne dersiniz? Bu tarifte, dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık ev yapımı krutonlarla zenginleştirilmiş, vitamin deposu Brüksel lahanası salatası yapacağız. Hazırlıklarınızı yapın, mutfağınıza mis gibi kokular ve eşsiz lezzetler getirecek bu tarife birlikte adım atalım! 🥗✨