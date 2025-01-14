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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Ev Yapımı Krutonlu Brüksel Lahanası Salatası Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Ev Yapımı Krutonlu Brüksel Lahanası Salatası Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
14.01.2025 - 19:31

Evde hem sağlıklı hem de lezzetli bir tarif hazırlamaya ne dersiniz? Bu tarifte, dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık ev yapımı krutonlarla zenginleştirilmiş, vitamin deposu Brüksel lahanası salatası yapacağız. Hazırlıklarınızı yapın, mutfağınıza mis gibi kokular ve eşsiz lezzetler getirecek bu tarife birlikte adım atalım! 🥗✨

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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Ev Yapımı Krutonlu Brüksel Lahanası Salatası Nasıl Yapılır?

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Ev Yapımı Krutonlu Brüksel Lahanası Salatası Nasıl Yapılır?

Ev Yapımı Kruton

Malzemeler

  • Yarım bayat ekmek

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 çay kaşığı nane

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1/2 TK pulbiber

  • Tuz

Hazırlanışı

1. Ekmekleri küp küp doğrayın. Bütün malzemelerle karıştırıp 150 derecede 12 dakika kızartın.

Brüksel Lahanası Salatası

Malzemeler

  • 1/2 kg brüksel lahanası

  • 1/2 kırmızı elma

  • 1 ufak kırmızı soğan

  • 1 tutam ceviz

  • 2 YK zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

Sos için;

  • 4 YK zeytinyağı

  • 2 YK limon suyu

  • Tuz

  • Karabiber

  • Çok az bal

Hazırlanışı

1. Brüksel lahanasını ve soğanı doğrayın. Tuz, karabiber ve zeytinyağı ile karıştırın. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'da sebze ayarında kontrollü pişirin. Daha sonra sosu hazırlayın, elmayı kesin. Bütün malzemeleri karıştırıp servis edin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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