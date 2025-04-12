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Pembe Dolunay Nedir, Ne Zaman Görülecek? Ay Gerçekten Pembe mi Olacak?

Pembe Dolunay Nedir, Ne Zaman Görülecek? Ay Gerçekten Pembe mi Olacak?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.04.2025 - 10:46

İlkbahar mevsiminin ilk dolunayı dünyanın pek çok yerinden izlenecek. Pembe Ay olarak adlandırılan Nisan dolunayının özellikleri ise merak ediliyor. Doğanın canlanmasını ve baharın gelişini temsil eden Pembe Ay'ın astrolojik ve manevi anlamları da bir hayli derin. Peki, Pembe Ay gerçekten de pembe mi görünüyor? Pembe Ay ne zaman görülecek? 

İşte, detaylar...

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Pembe Dolunay Ne Zaman Görülecek?

Pembe Dolunay Ne Zaman Görülecek?

Nisan ayında gerçekleşen ilkbaharın ilk dolunayına 'Pink Moon' denir. Bu çok özel dolunay, 2025 yılında Türkiye'de ilk kez 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece görünecek. 12 Nisan gecesinden itibaren gökyüzünde tüm ihtişamı ile yerini alacak olan dolunay, 13 Nisan sabahına dek izlenebilecek. Öte yandan Pembe Ay, 13 Nisan gece yarısında da parlak bir şekilde görülebilir. 

Pembe Ay Türkiye'de Görülebilecek mi?

Hava koşullarının uygun olduğu bölgelerimizde Pembe Dolunay, gözle görülebilecek. Gökyüzünün açık olduğu, ışıktan uzak yerlerde göğe bakmayı unutmayın.

Pembe Ay Nedir?

Pembe Ay Nedir?

Kuzey Yarımküre'de ilkbaharın habercisi olarak görülür Pembe Dolunay. Aynı zamanda doğanın uyanışını simgeler ve çeşitli inanışlarda farklı anlamlara da sahiptir. Gerçekleştiği burç aksına göre, her yıl farklı bir anlamda da yorumlansa da genel olarak olumlu anlamlar ve enerjilerle doludur. 

Mesela, Hristiyan geleneğinde Paskalya Ayı olarak bilinir. İlkbahar ekinoksunu izleyen ilk dolunaydan sonraki ilk pazar günü ise Paskalya tarihini belirler. Bu durumda, 12 Nisan'da görülecek olan Pembe Dolunay nedeniyle 2025 yılında Paskalya 20 Nisan'da kutlanacak. 

Gelelim, astrolojik boyutuna. Terazi burcunda gerçekleşecek olan Dolunay sırasında; Güneş Koç burcunda, Ay Terazi burcunda Mars ise Yengeç burcunda olacak. Bu arada Güneş ile karşıt açıdaki Chiron'u da düşününce gökyüzü bize bir şeyler anlatmak istiyor gibi

Doğa uyanırken, bu yıl ilkbahar ekinoksundaki ilk dolunay dünyaya 'Ben' yerine 'Biz' olmayı da hatırlatmak istiyor. 

Ay Gerçekten Pembe mi Görünecek? 

Pembe Ay denilmesinin nedeni rengi değil! Yani hayır, dolunay pembe renkte görünmeyecek. Zira dolunayın pembe renkte görünmesi bir hayli nadir bir durum olmakla birlikte bazı atmosfer koşulları ile ilişkilidir. Ay'ın düşük konumda olmalı, puslu ve tozlu haba bu etkenlerden bazılarıdır. Ancak Pembe Ay'ın hikayesi bambaşka. Gelin öğrenelim 👇

Neden Pembe Dolunay Deniyor?

Neden Pembe Dolunay Deniyor?

Aslında geleneksel bir isimdir Pembe Ay, Kuzey Yarımküre'deki mevsim geçişini ve doğanın uyanışını temsil ettiği için almıştır bu adı. Çünkü bu dönemde doğada ilk açan yabani çiçek olan 'Phlox Subulata'dan alır adını. 

Amerika’daki eski çiftçi takvimlerinden (Farmer’s Almanac) gelen bu ad, pembe flox çiçekleri olarak da bilinen güzeller güzeli çiçekler nedeniyle şiirsel bir anlam da kazanır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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