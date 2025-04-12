Pembe Dolunay Nedir, Ne Zaman Görülecek? Ay Gerçekten Pembe mi Olacak?

Kuzey Yarımküre'de ilkbaharın habercisi olarak görülür Pembe Dolunay. Aynı zamanda doğanın uyanışını simgeler ve çeşitli inanışlarda farklı anlamlara da sahiptir. Gerçekleştiği burç aksına göre, her yıl farklı bir anlamda da yorumlansa da genel olarak olumlu anlamlar ve enerjilerle doludur.

Mesela, Hristiyan geleneğinde Paskalya Ayı olarak bilinir. İlkbahar ekinoksunu izleyen ilk dolunaydan sonraki ilk pazar günü ise Paskalya tarihini belirler. Bu durumda, 12 Nisan'da görülecek olan Pembe Dolunay nedeniyle 2025 yılında Paskalya 20 Nisan'da kutlanacak.

Gelelim, astrolojik boyutuna. Terazi burcunda gerçekleşecek olan Dolunay sırasında; Güneş Koç burcunda, Ay Terazi burcunda Mars ise Yengeç burcunda olacak. Bu arada Güneş ile karşıt açıdaki Chiron'u da düşününce gökyüzü bize bir şeyler anlatmak istiyor gibi.

Doğa uyanırken, bu yıl ilkbahar ekinoksundaki ilk dolunay dünyaya 'Ben' yerine 'Biz' olmayı da hatırlatmak istiyor.

Ay Gerçekten Pembe mi Görünecek?

Pembe Ay denilmesinin nedeni rengi değil! Yani hayır, dolunay pembe renkte görünmeyecek. Zira dolunayın pembe renkte görünmesi bir hayli nadir bir durum olmakla birlikte bazı atmosfer koşulları ile ilişkilidir. Ay'ın düşük konumda olmalı, puslu ve tozlu haba bu etkenlerden bazılarıdır. Ancak Pembe Ay'ın hikayesi bambaşka. Gelin öğrenelim 👇