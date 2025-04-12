Pembe Dolunay Nedir, Ne Zaman Görülecek? Ay Gerçekten Pembe mi Olacak?
İlkbahar mevsiminin ilk dolunayı dünyanın pek çok yerinden izlenecek. Pembe Ay olarak adlandırılan Nisan dolunayının özellikleri ise merak ediliyor. Doğanın canlanmasını ve baharın gelişini temsil eden Pembe Ay'ın astrolojik ve manevi anlamları da bir hayli derin. Peki, Pembe Ay gerçekten de pembe mi görünüyor? Pembe Ay ne zaman görülecek?
İşte, detaylar...
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Pembe Dolunay Ne Zaman Görülecek?
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Pembe Ay Nedir?
Neden Pembe Dolunay Deniyor?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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