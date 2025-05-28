onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Pegasus Kampanya 2025: Pegasus Yurt Dışı İndirimli Bilet Nasıl, Ne Zaman Alınır?

Pegasus Kampanya 2025: Pegasus Yurt Dışı İndirimli Bilet Nasıl, Ne Zaman Alınır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.05.2025 - 12:06

Ekonomik bir yurt dışı tatili planlayanlar, hava yolu şirketlerinin kampanyalarını yakından takip ediyor. Pegasus, belirli rotalarda yurt dışı uçuşlarında indirimli bilet satışı gerçekleştiriyor. 2025 yılında da yurt dışı indirimli uçak bileti kampanyası devam ediyor. Pegasus kampanyası ile önemli bir tasarruf sağlanıyor. Kampanyadan ise Pegasus BolBol üyeleri yararlanabiliyor.

Peki Pegasus yurt dışı indirimli biletler hangi ülkelere var, ne zaman satışa çıkacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pegasus 2025 Yurt Dışı Kampanyası

Pegasus 2025 Yurt Dışı Kampanyası

Pegasus indirimli bilet kampanyası her sene yakından takip ediliyor. Ekonomik bir gezi planlayanlar, Pegasus'un indirimli biletlerinden yararlanıyor. Belirli günlerde satışa çıkan bu biletler, '1 euro + vergiler' üzerinden fiyatlandırılıyor. 1 eurodan başlayan biletler yoğun ilgi görüyor. 

Seçili direkt uçuşlarda geçerli olan kampanyalı biletler, online olarak veya mobil uygulama üzerinden alınabiliyor. Bu kampanya, yalnızca 150 bin koltukla sınırlı!

Pegasus 1 Euro Bilet Kampanyası Satış Tarihleri

Pegasus 1 Euro Bilet Kampanyası Satış Tarihleri

Pegasus 1 Euro yurt dışı biletlerin satışa çıkacağı tarih belli oldu. Pegasus kampanyası biletleri, 28-29 Mayıs'ta satışa çıkacak. 

Satışı yapılan biletlerin tarihi 25 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasında. Yani indirimli biletler, bu tarihler arasında kullanılabilecek. Belirtilen yurt dışı hatlarındaki biletlerin fiyatı, '1 euro + vergilerden' başlayacak. Farklı ülkelerde, farklı fiyatlardan satış yapılacak.

Pegasus Yurt Dışı Kampanyalı Biletler Hangi Ülkeleri Kapsıyor?

Pegasus Yurt Dışı Kampanyalı Biletler Hangi Ülkeleri Kapsıyor?

Pegasus'un yurt dışı kampanyalı biletleri birçok farklı ülke için geçerlidir. Avrupa'da kampanyanın geçerli olduğu başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Atina, Berlin, Bologna, Bratislava, Brüksel, Budapeşte, Bükreş, Cenevre, Dublin, Düsseldorf, Edinburgh, Eindhoven, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Kopenhag, Köln, Londra, Paris, Roma, Stuttgart, Viyana, Zürih.

Avrupa dışında indirimli biletlerin satıldığı başlıca ülkeler: Bakü, Erivan, Gence, Tiflis, Üsküp ve Zagreb.

Pegasus İndirimli Bilet Nasıl Alınır?

Pegasus İndirimli Bilet Nasıl Alınır?

Pegasus indirimli yurt dışı bilet kampanyasından yararlanmak için Pegasus BolBol üyesi olmak gerekir. Ligh Paket biletler, Pegasus BolBollular için 1 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulur.

Belirlenmiş uçuşlarda toplamda 150 bin koltuk için kampanya geçerli olacaktır. Light Paket ile biletini alan yolcular için özel olarak Light Pakete ek kabin bagajı hakkı 5 Euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 5 Eurodur. 

Detaylı bilgi ve Pegasus 1 Euro yurt dışı bilet satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın