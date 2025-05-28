Pegasus Kampanya 2025: Pegasus Yurt Dışı İndirimli Bilet Nasıl, Ne Zaman Alınır?

Ekonomik bir yurt dışı tatili planlayanlar, hava yolu şirketlerinin kampanyalarını yakından takip ediyor. Pegasus, belirli rotalarda yurt dışı uçuşlarında indirimli bilet satışı gerçekleştiriyor. 2025 yılında da yurt dışı indirimli uçak bileti kampanyası devam ediyor. Pegasus kampanyası ile önemli bir tasarruf sağlanıyor. Kampanyadan ise Pegasus BolBol üyeleri yararlanabiliyor.

Peki Pegasus yurt dışı indirimli biletler hangi ülkelere var, ne zaman satışa çıkacak?