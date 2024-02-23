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Peacemaker Nihayet Mortal Kombat 1'e Geliyor: İlk Fragman Yayınlandı!

Peacemaker Nihayet Mortal Kombat 1'e Geliyor: İlk Fragman Yayınlandı!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 12:41

Sevilen DC süper kahramanı Peacemaker nihayet Mortal Kombat 1 semalarına geliyor. Uzun süredir beklenen karakter için ilk oynanış fragmanı ise geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.

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Peacemaker çok seviliyor!

Peacemaker çok seviliyor!

2022'de çıkan dizisiyle de izleyenlerin gönlünde taht kurmayı başaran Peacemaker nihayet Mortal Kombat 1'e ekleniyor. John Cena tarafından canlandırılan karakter, ünlü dövüş oyununda bir kez daha karşımıza çıkacak.

Daha önce duyurulmuş ancak ertelenmişti.

Daha önce duyurulmuş ancak ertelenmişti.

Mortal Kombat 1'e eklenmesi beklenen DC süper kahramanı aslında çok daha erken bizlerle birlikte olacaktı ancak son anda ileri bir tarihe ertelenmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise karakterin ilk oynanış fragmanı yayınlandı.

Zaten şakacıydı, şimdi daha da şakacı!

Şubat sonunda geliyor.

Şubat sonunda geliyor.

Kombat paketi ile birlikte 28 Şubat tarihinde erken erişime açılacak karakterin daha sonra ise farklı ve kapsamlı bir paketinin gelmesi bekleniyor. 6 Mart tarihinde gelecek bu paket içerisinde aynı zamanda Janet Cage'de yer alacak.

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