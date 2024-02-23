Peacemaker Nihayet Mortal Kombat 1'e Geliyor: İlk Fragman Yayınlandı!
Peacemaker Nihayet Mortal Kombat 1'e Geliyor: İlk Fragman Yayınlandı!
Sevilen DC süper kahramanı Peacemaker nihayet Mortal Kombat 1 semalarına geliyor. Uzun süredir beklenen karakter için ilk oynanış fragmanı ise geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.
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Peacemaker çok seviliyor!
Daha önce duyurulmuş ancak ertelenmişti.
Zaten şakacıydı, şimdi daha da şakacı!
Şubat sonunda geliyor.
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