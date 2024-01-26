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Pazar Payını Artıracak Şeyi Söylüyoruz!

etiket Pazar Payını Artıracak Şeyi Söylüyoruz!

godot
godot - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 14:01

Pazar payını bir türlü artıramıyor musun? Senin ilacın bu testin sonunda.

Hadi başlayalım.

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1. Başlayalım. Şirketinin kampanyalarında ya da logosunda kullandığı renkleri bize tarif eder misin?

2. Şirketinin varoluş amacı nedir?

3. En sık yaptığın kampanya hangisi?

4. Senin şirketinin rakiplerinle olan rekabette en büyük avantajı ne peki?

5. Senin iş konusunda en büyük motivasyonun ne?

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6. Peki senin hedef kitlen kim?

7. Diyelim ki bir müşterinden şikayet aldın. Ne yapacaksın?

8. Son olarak şirketinin gelecek planlarını şöyle bir düşün. Gelecekte hangisine daha çok odaklanmayı düşünüyorsun?

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Fiyatlarını iyi ayarlamalısın.

Senin pazar payını yükseltecek şey: fiyat stratejisi. Çünkü hedef kitlen ve fiyatların pek örtüşmüyor sanki. Çok düşük fiyat koymak bilineniin aksine her zaman pazar payını artırmaz. Bazen de kaliteni ortaya koyabilecek bir fiyat koymalısın ki değerin bilinsin. Bu yüzden hedef kitleni ve rakiplerini iyi analiz edip en optimal fiyatı bulmalısın.

Kaliteden asla ödün verme.

Senin pazar payını yükseltecek şey: yüksek kaliteden şaşmamak. Çünkü insanlar sana ve ürünlerine güveniyor. Hiçbir şekilde onları mağdur etmeyeceğini düşünüyorlar. Sen ürünlerinin ve hizmetinin kalitesini bozmadan, hatta daha da yükselterek çalışmaya devam etmelisin.

Yeni trendler yaratmalısın.

Senin pazar payını yükseltecek şey trendleri çok çok iyi bir şekilde takip etmek. Hatta yeni trendler yaratmak. Çünkü sen yaratıcı bir marka olarak biliniyorsun. Alışverişin çok ötesinde bir deneyim yaşatıyorsun. Havalı olmanın tam karşılığısın.

Sürdürülebilirlik farkındalığını artırmalısın.

Sen doğaya, sürdürülebilir ekonomiye önem veren birisin. Tüm üretimini buna göre planlıyorsun. Fakat toplumda bunun farkındalığı yeterince gelişmemiş. Eğer bu farkındalığı artırabilirsen rakiplerinden ayrışıp öne çıkabilirsin. Çevre konusunda öncü olmak sana düşüyor.

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