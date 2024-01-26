Pazar Payını Artıracak Şeyi Söylüyoruz!

Senin pazar payını yükseltecek şey: fiyat stratejisi. Çünkü hedef kitlen ve fiyatların pek örtüşmüyor sanki. Çok düşük fiyat koymak bilineniin aksine her zaman pazar payını artırmaz. Bazen de kaliteni ortaya koyabilecek bir fiyat koymalısın ki değerin bilinsin. Bu yüzden hedef kitleni ve rakiplerini iyi analiz edip en optimal fiyatı bulmalısın.