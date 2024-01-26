Pazar Payını Artıracak Şeyi Söylüyoruz!
Pazar Payını Artıracak Şeyi Söylüyoruz!
Pazar payını bir türlü artıramıyor musun? Senin ilacın bu testin sonunda.
Hadi başlayalım.
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1. Başlayalım. Şirketinin kampanyalarında ya da logosunda kullandığı renkleri bize tarif eder misin?
2. Şirketinin varoluş amacı nedir?
3. En sık yaptığın kampanya hangisi?
4. Senin şirketinin rakiplerinle olan rekabette en büyük avantajı ne peki?
5. Senin iş konusunda en büyük motivasyonun ne?
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6. Peki senin hedef kitlen kim?
7. Diyelim ki bir müşterinden şikayet aldın. Ne yapacaksın?
8. Son olarak şirketinin gelecek planlarını şöyle bir düşün. Gelecekte hangisine daha çok odaklanmayı düşünüyorsun?
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