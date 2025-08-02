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Patronun Neden Sana Zam Yapmıyor?

etiket Patronun Neden Sana Zam Yapmıyor?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.08.2025 - 17:01

Bir türlü o istediğin zammı neden alamıyorsun hiç düşündün mü? Düşünmeyi bırak ve hemen testi çöz. Kendini, işini ve patronunu anlat sana neden zam yapmadığını söyleyelim. Ee tabi çıkan sonuca göre de nasıl zam alacağını öğren. Hadi bakalım başlıyoruz!

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1. Genellikle işe kaç gibi gidiyorsun?

2. Ofiste vazgeçilmez ögen hangisi?

3. Patronunla olan iletişimin nasıl?

4. İşyerinde seni en iyi tanımlayan o kelime hangisi?

5. Hiç performans değerlendirme görüşmesine katıldın mı?

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6. Bir projeyi teslim ederken...

7. Peki mesaiye kalıyor musun?

8. Ofisteki motivasyonun neye bağlı?

Çok mütevazısın!

Sen aslında zam için gereken her şeye sahipsin. Dakiksin, işini iyi yapıyorsun, güvenilirsin. İyi güzel de patronun neden sana zam yapmıyor? Çünkü aynı zamanda da aşırı mütevazisin. Sana verilenle yetiniyorusun ve daha fazlasını talep etmiyorsun. Yaptığın işleri anlatmıyor, öne çıkmıyorsun. Patronun seni “zaten hallediyor” diye düşünmesi, seni “ödüllendirmeyi unutmasına” yol açıyor olabilir. Başarını görünür kıl ve patronunla konuş!

Sen iş yerinde çok görünür değilsin...

Sen iş yerinde fiziksel olarak varsın ama görünür değilsin. Ne projelerde adın geçiyor ne de patron seni fark ediyor. Patron senin işe olan katkılarını bilmediği için sana zam yapma fikrini de düşünmüyor. Biraz daha öne çıkman ve kendini göstermen gerekiyor. Özellikle patronla iletişimini biraz daha güçlendirmen gerekiyor. Daha fazla sorumluluk alıp adını hatırlatmanın tam vakti!

Senin motivasyonun düşük...

Senin içinde büyük bir potansiyel var ama bunu tam gösteremiyorsun. Zaman zaman motive, zaman zaman çekingen oluyorsun. Çünkü patron hâlâ seni “olgunlaşma sürecinde” görüyor. Yani “daha zamanı var” diyor olabilir. Bu yüzden motivasyonunu yüksek tutup kendini biraz daha görünür kılmalısın. Cesaretini gösterip yükselişe geçersen o zammı alabilirsin.

Sen kafana göre takılıyorsun...

Senin için iş, hayatın merkezinde değil. Sorumluluk alırken seçicisin, motivasyonun inişli çıkışlı. Bu yüzden de patronun da iş arkadaşların da işi önemsemediğini biliyor. E bu yüzden de zam alamıyorsun zaten. Çünkü patron sana tam anlamıyla güvenemiyor. Seni yükseltirse sorumluluğu taşıyabileceğine emin değil. İstikrarlı olmalısın, hedefler koy ve zammı bekle!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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