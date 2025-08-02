Patronun Neden Sana Zam Yapmıyor?

Sen iş yerinde fiziksel olarak varsın ama görünür değilsin. Ne projelerde adın geçiyor ne de patron seni fark ediyor. Patron senin işe olan katkılarını bilmediği için sana zam yapma fikrini de düşünmüyor. Biraz daha öne çıkman ve kendini göstermen gerekiyor. Özellikle patronla iletişimini biraz daha güçlendirmen gerekiyor. Daha fazla sorumluluk alıp adını hatırlatmanın tam vakti!