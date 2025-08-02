Patronun Neden Sana Zam Yapmıyor?
Bir türlü o istediğin zammı neden alamıyorsun hiç düşündün mü? Düşünmeyi bırak ve hemen testi çöz. Kendini, işini ve patronunu anlat sana neden zam yapmadığını söyleyelim. Ee tabi çıkan sonuca göre de nasıl zam alacağını öğren. Hadi bakalım başlıyoruz!
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1. Genellikle işe kaç gibi gidiyorsun?
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2. Ofiste vazgeçilmez ögen hangisi?
3. Patronunla olan iletişimin nasıl?
4. İşyerinde seni en iyi tanımlayan o kelime hangisi?
5. Hiç performans değerlendirme görüşmesine katıldın mı?
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6. Bir projeyi teslim ederken...
7. Peki mesaiye kalıyor musun?
8. Ofisteki motivasyonun neye bağlı?
Çok mütevazısın!
Sen iş yerinde çok görünür değilsin...
Senin motivasyonun düşük...
Sen kafana göre takılıyorsun...
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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