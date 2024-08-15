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Partneriyle Birbirine Şiir Okumaya Bayılanlara: Aşkınızı Haykırabileceğiniz En Romantik 10 Şiir

etiket Partneriyle Birbirine Şiir Okumaya Bayılanlara: Aşkınızı Haykırabileceğiniz En Romantik 10 Şiir

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 23:01

Şiirler aracılığıyla sevgisini haykırmak isteyen edebiyat tutkunlarına en romantik aşk şiirlerinden sevdiklerimizi derledik. Şiirler iyi ki varlar! 🙌

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1. Cemal Süreya - Aşk

1. Cemal Süreya - Aşk

Aşk şiirleri dendiği zaman ilk akla gelen isimlerden... Duygularını ifade etme şekli ise herkesi kendine hayran bırakıyor. İşte 'Aşk' şiirinden bazı dizeler: 

Şimdi sen kalkıp gidiyorsun, git.

Gözlerin durur mu onlar da gitsin. 

Oysa ben gözlerinsiz edemem, bilirsin.

2. Cahit Sıtkı Tarancı - Desem Ki

2. Cahit Sıtkı Tarancı - Desem Ki

Özellikle Otuz Beş Yaş şiiri ile tanınan Tarancı, yazdığı şiirleriyle bizi kendi dünyasına davet ediyor. Onun kendi şiirine has şu dizeleri dinlerken insanın içinde bir yaprak kımıldıyor. 

Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır

Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor

Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini

Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim

3. Can Yücel - Seninle

3. Can Yücel - Seninle

Can Yücel bu şiirinde sevgilisiyle bir ömür hayat yaşamak istediğini samimi ve akıcı bir dille bize anlatır. Eğer siz de partnerinizle birlikte sonsuz bir ömürde, her şeyi birlikte yapmak istiyorsanız bu şiir ikiniz için...

Bir gün bu hayatı bırakıp giderken

Sadece mutluluk olmalı yüzümüzde

Birbirimizi sevmenin gururu olmalı

Her şeyde

4. Nazım Hikmet - Seni Seviyorum

4. Nazım Hikmet - Seni Seviyorum

Nazım Hikmet'in sadeliği ve derinliği ile aşkı anlatan bu şiire partneriniz bayılacak. Hikmet, bu şiirinde sevginin temelinde yatan yaşamın ne kadar önemli olduğuna vurgu yapar. 

Seviyorum seni 

Ekmeği tuza banıp yer gibi

Geceleyin ateşler içinde uyanarak

Ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi

5. Cemal Süreya - Uzaktan Seviyorum

5. Cemal Süreya - Uzaktan Seviyorum

Cemal Süreya'nın ustalığı ile işlenmiş olan bu şiirde, aşkın acı ve tatlı yanları arasında bir denge kurmaya çalışır. Aşkın içindeki çelişkiler ve tutkularla birlikte, uzaktan aşkını yaşamaya çalışan kişilerin kırık kalbine de dokunur...

Öyle uzaktan seviyorum seni

Kırmadan

Dökmeden

Parçalamadan 

Üzmeden 

Ağlatmadan uzaktan seviyorum

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6. Atilla İlhan - Ben Sana Mecburum

6. Atilla İlhan - Ben Sana Mecburum

Aşkım bağımlılığı ve derinliği üzerine yazılan bu şiirde kendinizden birçok parça bulacaksınız. Aşkın dayanılmaz gücünü kaleme alan İlhan yine bizleri bambaşka yerlere sürüklüyor...

Sokak lambaları birden yanıyor

Kaldırımlarda yağmur kokusu

Ben sana mecburum sen yoksun

7. Turgut Uyar - Göğe Bakma Durağı

7. Turgut Uyar - Göğe Bakma Durağı

Size tıpkı denizi izlemek gibi hissettirecek olan bu şiirde, Turgut Uyar aşkın hüzünlü yanını, kelimeleriyle buluşturmuş ve ortaya bu hüzünlü şiir çıkmış...

Şu aranıp duran korkak ellerimi tut

Bu evleri atla bu evleri de bunları da

Göğe bakalım

8. Orhan Veli Kanık - Anlatamıyorum

8. Orhan Veli Kanık - Anlatamıyorum

Aşkın hep güzelliklerini düşünsek de acısı da insanı sevgisi kadar derinden etkiliyor. Kanık'ın, yeni aşık olmuş ve hislerinin karmaşasını anlamaya çalışan birinin derdini kaleme almış. 

Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel

Kelimelerin kifayetsiz olduğunu

Bu derde düşmeden önce

9. Fuzuli - Leyla ile Mecnun

9. Fuzuli - Leyla ile Mecnun

Leyla ile Mecnun'un efsane aşkını bilmeyen yoktur ama şiirini okumadıysanız çok şey kaçırmışsınız demektir. Klasik Türk şiiri olan Leyla ile Mecnun aşkının efsanevi boyutları anlatılır. 

Her kişiye Mecnun derler, kimse bilmez gerçeği

Mecnun'a mecnun diyenlere şaşarım, Leyla'yı gören benim.

10. Yıldız Kenter - Yazmadım Seni Daha

10. Yıldız Kenter - Yazmadım Seni Daha

İnsan sevince değil karşısındaki tüm evren de onunla birlikte sevsin ister. Yıldız Kenter bu şiirinde aşkına ortak olan yıldızlardan, gökten, aydan, buluttan bahseder...

Yazmadım seni daha

Sevmeye ayırdım tüm zamanları

Yazmaya bu yüzden vaktim olmadı

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