Partneriyle Birbirine Şiir Okumaya Bayılanlara: Aşkınızı Haykırabileceğiniz En Romantik 10 Şiir

Can Yücel bu şiirinde sevgilisiyle bir ömür hayat yaşamak istediğini samimi ve akıcı bir dille bize anlatır. Eğer siz de partnerinizle birlikte sonsuz bir ömürde, her şeyi birlikte yapmak istiyorsanız bu şiir ikiniz için...

Bir gün bu hayatı bırakıp giderken

Sadece mutluluk olmalı yüzümüzde

Birbirimizi sevmenin gururu olmalı

Her şeyde