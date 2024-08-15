Partneriyle Birbirine Şiir Okumaya Bayılanlara: Aşkınızı Haykırabileceğiniz En Romantik 10 Şiir
Partneriyle Birbirine Şiir Okumaya Bayılanlara: Aşkınızı Haykırabileceğiniz En Romantik 10 Şiir
Şiirler aracılığıyla sevgisini haykırmak isteyen edebiyat tutkunlarına en romantik aşk şiirlerinden sevdiklerimizi derledik. Şiirler iyi ki varlar! 🙌
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1. Cemal Süreya - Aşk
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2. Cahit Sıtkı Tarancı - Desem Ki
3. Can Yücel - Seninle
4. Nazım Hikmet - Seni Seviyorum
5. Cemal Süreya - Uzaktan Seviyorum
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