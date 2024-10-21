Partnerinle Tartışmanı Bir Anda Sonlandıracak O Cümleyi Söylüyoruz!
Partnerinle Tartışmanı Bir Anda Sonlandıracak O Cümleyi Söylüyoruz!
Partnerimizle yaptığımız tartışmalar hiç istemesek de çook uzun sürerek derin yaralar açılmasına neden olabilir.
Peki ya sizin tartışmalarınızı anında sonlandıracak o cümle hangisi?
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!
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2. Son zamanlarda partnerinle nasıl iletişim kuruyorsunuz?
3. Birbirinize yeteri kadar vakit ayırdığınızı düşünüyor musun?
4. Peki ya aranızdaki duygusal bağı değerlendirecek olursan?
5. Anlaşmazlık yaşadığınız zamanlar nadiren mi oluyor yoksa sürekli bir çatışma içinde misiniz?
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