Partnerinle Tartışmanı Bir Anda Sonlandıracak O Cümleyi Söylüyoruz!

Sizin ilişkinizdeki duvarı ortadan kaldırmak için daha fazla sabır göstermeye ve anlayışlı olmaya ihtiyacınız var. İlişkilerin kimi zaman daha fazla sabır gerektiren dönemleri olabilir. Bu dönemlerin farkında olarak ve kendini buna hazırlayarak bu süreci senin için daha iyi bir hale getirebilirsin. Her ilişkide iniş ve çıkışlar yaşanır. Önemli olan bu inişler sırasında sevgi, saygı gibi sizi bir arada tutan şeyleri kaybetmeden bir arada kalabilmektir. Tartışma sırasında 'Sakin olup çözüm odaklı konuşarak ilerleyelim mi? Ben bu konuyu çözmek istiyorum.' gibi bir cümleyle partnerine kendini değerli hissettirerek çözüm odaklı olmasını sağlayabilirsin. Unutma, bu yalnızca bir dönem!