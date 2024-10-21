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Partnerinle Tartışmanı Bir Anda Sonlandıracak O Cümleyi Söylüyoruz!

etiket Partnerinle Tartışmanı Bir Anda Sonlandıracak O Cümleyi Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 22:01

Partnerimizle yaptığımız tartışmalar hiç istemesek de çook uzun sürerek derin yaralar açılmasına neden olabilir. 

Peki ya sizin tartışmalarınızı anında sonlandıracak o cümle hangisi?

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!

2. Son zamanlarda partnerinle nasıl iletişim kuruyorsunuz?

3. Birbirinize yeteri kadar vakit ayırdığınızı düşünüyor musun?

4. Peki ya aranızdaki duygusal bağı değerlendirecek olursan?

5. Anlaşmazlık yaşadığınız zamanlar nadiren mi oluyor yoksa sürekli bir çatışma içinde misiniz?

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6. Partnerinin yaşamı hakkında ne kadar bilgilisin?

7. Birbirinize nasıl hitap ediyorsunuz?

8. Son olarak, gelecek hakkında konuşup uzun süreli planlar yapıyor musunuz?

"Seni anlıyorum, sen benim için çok değerlisin!"

İlişkinizde yaşadığınız iletişim problemleri aranızda duvar örülmesine neden olabilir. İletişimde yaşanan sıkıntılar pek çok ilişkide meydana gelebilir, yani bu kaygılanılması gereken bir durumdan ziyade çaba harcayarak çözülmesi gereken bir durumdur. Aranızdaki duvarları yıkmak için adım atmak, ilişkinizi yeni baştan inşa etmek ve daha sağlıklı bir hale getirmek için oldukça önemlidir. Birbirinize daha fazla odaklanarak, söylediklerinizi içtenlikle dinleyerek, eleştiriler yerine özgün ve açıklayıcı ifadeler kullanarak aranızdaki duvarları yıkabilirsiniz. 'Seni anlıyorum, sen benim için çok değerlisin' gibi bir cümle aranızdaki buzların anında erimesine, birbirinize karşı  daha anlayışlı yaklaşmanıza sebep olacak.  Bu yalnızca aranızdaki bir süreç, eğer ikiniz de istekliyseniz her şeyi yeni baştan yapabilirsiniz!

"Geçmişte yaşadığımız ve benimle ilgili canını hala sıkan bir konu var mı?"

İlişkilerde geçmişte yaşanan sorunlar kimi zaman tam olarak çözülemez ve ilişkide problem yaratmaya devam edebilir. Bu problemleri ele almak ilişkide önemli bir adımdır. Geçmiş sorunlar üzerinde konuşarak bu yaraları iyileştirmek gelecekte benzer problemlerin yaşanmasına engel olabilir. Bu nedenle bu tartışmanın temeline inmek için ' Geçmişte yaşadığımız ve benimle ilgili canını hala sıkan bir konu var mı?' gibi bir soruyla konuşmayı çözüm odaklı hale getirebilirsin. Her ikinizin de öncelikle problemlerinizi belirleyerek birbirinize açık bir biçimde ifade etmeniz gerekir. Bu sorunları konuşurken birbirinizi eleştirmek yerine, ben bunu hissettim ya da bu davranış bana iyi hissettirmedi şeklinde duygularınızı ifade edebilirsiniz. Bu sorunları birlikte nasıl aşabileceğinize odaklanın, her şey geçecek!

"Sakin olup çözüm odaklı konuşarak ilerleyelim mi? Ben bu konuyu çözmek istiyorum."

Sizin ilişkinizdeki duvarı ortadan kaldırmak için daha fazla sabır göstermeye ve anlayışlı olmaya ihtiyacınız var. İlişkilerin kimi zaman daha fazla sabır gerektiren dönemleri olabilir. Bu dönemlerin farkında olarak ve kendini buna hazırlayarak bu süreci senin için daha iyi bir hale getirebilirsin. Her ilişkide iniş ve çıkışlar yaşanır. Önemli olan bu inişler sırasında sevgi, saygı gibi sizi bir arada tutan şeyleri kaybetmeden bir arada kalabilmektir. Tartışma sırasında 'Sakin olup çözüm odaklı konuşarak ilerleyelim mi? Ben bu konuyu çözmek istiyorum.' gibi bir cümleyle partnerine kendini değerli hissettirerek çözüm odaklı olmasını sağlayabilirsin. Unutma, bu yalnızca bir dönem!

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