Partnerinle Tartışırken Ne Kadar Suçlayıcı Bir Tavra Sahipsin?
Partnerinle Tartışırken Ne Kadar Suçlayıcı Bir Tavra Sahipsin?
Partnerinle tartışırken ne kadar suçlayıcı bir tavra sahipsin?
Bu testte, ilişki içindeki iletişim tarzına ve tartışma sırasında ortaya koyduğun tutuma odaklanacağız. Lütfen her soruyu dikkatlice oku ve sana en uygun cevabı seç.
Hazırsan başlayalım!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!
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2. Partnerinle bir anlaşmazlık yaşadığında, genellikle ilk tepkin ne olur?
3. Tartışma sırasında hangi ifadeyi daha sık kullanırsın?
4. Partnerinle bir konuda anlaşmazlık yaşadığınızda, genellikle hangi sonuca varırsınız?
5. Tartışma esnasında partnerinin duygularını nasıl ele alırsın?
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