Partnerinle tartışırken ne kadar suçlayıcı bir tavra sahipsin?

Bu testte, ilişki içindeki iletişim tarzına ve tartışma sırasında ortaya koyduğun tutuma odaklanacağız. Lütfen her soruyu dikkatlice oku ve sana en uygun cevabı seç.

Hazırsan başlayalım!