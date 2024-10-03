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Partnerinle Tartışırken Ne Kadar Suçlayıcı Bir Tavra Sahipsin?

etiket Partnerinle Tartışırken Ne Kadar Suçlayıcı Bir Tavra Sahipsin?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 22:01

Partnerinle tartışırken ne kadar suçlayıcı bir tavra sahipsin?

Bu testte, ilişki içindeki iletişim tarzına ve tartışma sırasında ortaya koyduğun tutuma odaklanacağız. Lütfen her soruyu dikkatlice oku ve sana en uygun cevabı seç.

Hazırsan başlayalım! 

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!

2. Partnerinle bir anlaşmazlık yaşadığında, genellikle ilk tepkin ne olur?

3. Tartışma sırasında hangi ifadeyi daha sık kullanırsın?

4. Partnerinle bir konuda anlaşmazlık yaşadığınızda, genellikle hangi sonuca varırsınız?

5. Tartışma esnasında partnerinin duygularını nasıl ele alırsın?

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6. Peki tartışma sonrası?

7. Partnerinle bir konuda anlaşmazlık yaşadığında, genellikle hangi duyguyla hareket edersin?

8. Son olarak söyle bakalım; tartışma sonrasında genellikle nasıl bir adım atarsın?

Senin oldukça suçlayıcı bir tavrın var!

Partnerinle tartışırken suçlayıcı bir tavır sergiliyorsun. Sorunları genellikle onun üzerine yüklemeye eğilimlisin. Bu tarz, ilişkinizde olumsuz etkilere neden olabilir. Daha empatik ve işbirlikçi bir yaklaşım geliştirmek ilişkinizi olumlu yönde etkileyebilir.

Biraz suçlayıcı bir tavra sahipsin!

Tartışma esnasında sakin kalmaya ve karşılıklı anlayışı sağlamaya çalışıyorsun. Genellikle suçlamalardan kaçınıyorsun ve sorunları çözmek için işbirliği yapıyorsun. Bu tutum, ilişkinizde sağlıklı bir iletişim ortamı yaratmanıza yardımcı olabilir.

Sen suçlayıcı bir tavra sahip değilsin!

Tartışmalardan kaçınma eğilimindesin ve sorunları genellikle göz ardı etmeye meyillisin. Bu tutum, ilişkinizde derinlemesine iletişimi engelleyebilir ve sorunların birikmesine neden olabilir. Açık iletişim yoluyla sorunları çözmek ilişkinizin sağlığı açısından önemlidir.

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