Partnerinle Ruhsal Olarak mı Yoksa Fiziksel Olarak mı Daha Uyumlusunuz?
Partnerinle Ruhsal Olarak mı Yoksa Fiziksel Olarak mı Daha Uyumlusunuz?
Partnerinle arandaki uyum ruhsal bir uyum mu yoksa fiziksel bir uyum mu?
Öğrenmek için teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
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2. Şimdi de söyle bakalım, bunlardan hangisi seni daha çok kendine çeker?
3. Peki ideal bir buluşmada partnerinle hangisini yapardın?
4. İlişkide hangi özellikler senin için daha önemli diye sorsak?
5. Hayatında bir sorunla karşılaştığında partnerinin hangisini yapmasını tercih edersin?
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