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Partnerinle İlişkiniz Hangi Unutulmaz Şarkı Sözüyle Anlatılabilir?

etiket Partnerinle İlişkiniz Hangi Unutulmaz Şarkı Sözüyle Anlatılabilir?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
21.05.2025 - 23:01

Aşkın dili müzikse, sizin ilişkiniz hangi şarkının sözlerinde hayat buluyor? Romantik mi, yoksa daha hareketli bir şeyler mi? Bu testin sonunda ilişkinizi en iyi anlatan o efsane şarkı sözünü buluyoruz! 🎶

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Partnerinle en sık tartışma konunuz ne?

3. Partnerinle geçireceğin keyifli bir hafta sonu nasıl olur?

4. Peki, partnerin sana hangi sürprizi yapsa çok hoşuna gider?

5. Hangisi ilişkinizi daha iyi tanımlar?

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6. Peki, daha önce hiç ayrılık yaşadınız mı?

7. Sence bir ilişkiyi ayakta tutan ana şey ne?

8. Son olarak, hangisi partnerinden anında soğumana neden olur?

Beni unutma, unutma, beni unutma...

Yaktın beni hain, tiryakin oldum yarim...

Sil baştan sevmek gerek bazen, her şeyi unutmak...

Bit dersin bitmez ki aşk laftan anlamaz ki!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
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