Partnerinle Bu Yaz Nereye Tatile Gitmelisiniz?
Tatil yapmak çok iyi bir fikir ama partnerinle bir türlü nereye gideceğinize karar veremediyseniz, biz ne güne duruyoruz? Çift olarak sizin ruhunuzu en iyi yansıtan yeri bulmaya çalışalım, haydi bakalım!
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1. Cinsiyetini öğrenelim!
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2. Hazırsan sorulara geçelim. Partnerinle birlikte hayalini kurduğunuz tatil evi nasıl olmalı?
3. Yoğun bir haftanın ardından birlikte rahatlama yönteminiz genellikle ne oluyor?
4. Partnerinle birlikte unutamayacak bir an yaratacak olsan, ne olurdu?
5. Daha önce birlikte hiç tatile gittiniz mi?
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6. Birlikte yapacağınız bu tatil için beklentiniz tam olarak ne? Cevapla bakalım!
7. Partnerinle ilişkiniz bir tatlı olsaydı, hangisine benzerdi?
8. Son olarak, ikiniz de sürprizleri sever misiniz?
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