Partnerinle Arandaki Bağı Güçlendirmek İçin Yapabileceğiniz 10 Çift Meditasyonu

Birlikte bir mantra seçin, örneğin 'Om' veya 'Aşk' diyebilirsiniz. Sanskritçe bir kelime veya mantrayı da tercih edebilirsiniz. Aynı anda bu mantrayı tekrar ederek hem sesiniz hem de enerjinizle uyum sağlayın. Ses, ilişkinizde derin bir rezonans yaratır.