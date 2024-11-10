Partnerinle Arandaki Bağı Güçlendirmek İçin Yapabileceğiniz 10 Çift Meditasyonu
Partnerinle Arandaki Bağı Güçlendirmek İçin Yapabileceğiniz 10 Çift Meditasyonu
Hem sakinleşmek hem de partnerinle arandaki bağı güçlendirmek için birlikte yapabileceğiniz birbirinden farklı meditasyonlar var. Hazırsan birlikte sakinleşmeniz için o ilk adımı atıp içeriği keşfedelim!
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1. Nefes Meditasyonu
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2. Kalp Bağlantısı Meditasyonu
3. Göz Teması Meditasyonu
4. Omurga Nefesi Meditasyonu
5. Şefkat Meditasyonu
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