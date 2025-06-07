onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Partnerinize “Aşkım” Yerine Kullanabileceğiniz Tatlı Kelimeler

etiket Partnerinize “Aşkım” Yerine Kullanabileceğiniz Tatlı Kelimeler

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
07.06.2025 - 23:02

“Aşkım” güzel kelime ama... Herkese aşkım diyenler türediğinden beri biraz anlam kayması yaşandı gibi. Neyse ki Türkçemiz zengin. İçten, yaratıcı ve kulağa güzel gelen alternatifler arıyorsan seni “canım cicim” klişesinden kurtaracak öneriler aşağıda. Aşırı iddialı değil ama kalpten geliyor! ❤️

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Has bahçemin gülü.

Çok özel, seçkin ve çok güzel insanlar için kullanılır. Sevgini gösterme şekillerinden en güzel olanı, kulağa hoş gelen ve duydukça insanın içini kıpır kıpır eden kelimeler seçmektir. Bizce partnerin bu hitap şeklini çok sevecek!

Şurimşine.

Lazca bir kelime olan şurimşine, 'canımın içi, sevgilim' anlamına geliyor. Partnerini telefonla aradığında 'N'apıyorsun şurimşinem?' dersen önce anlamını merak edip sorar, ardından anlamını öğrenince hoşuna gider diye düşünüyoruz!

Dildâde.

Dildâde, genellikle gönlünü vermiş kişilere denir. Yani aşık olan kimseler için kullanılır. Partnerinin sana aşık olduğundan gerçekten eminsen bu kelimeyi ona karşı kullanabilirsin. Ne de olsa sana aşık olmuş, yani dildâde biri!

Serendipçe.

Serendipçe, bir şeyi aramazken bulduğunda kullanılan bir kelime. Mutlu tesadüfler için de kullanılır. Eğer onunla tanışman şans eseri olduysa ya da aramadığında onu bulduysan, bu kelime ona çok yakışacak!

Dilfiruz.

Hani birinin yüzüne baktığında tüm derdini ve tasanı unutursun ve gönlün ferahlar ya... İşte tam da bu hissi tanımlayan bir kelime bu. Partnerinin yüzüne baktığında sana ferahlık veriyorsa gerçek bir dilfiruz olabilir!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İptila.

Kulağa biraz farklı geldiğini kabul ediyoruz çünkü 'müptela' kelimesinden geliyor. 🤫 Düşkünlük ve tiryakilik anlamına geliyor. Partnerine olan bağlılığını tanımlamak için lügatını zenginleştirecek bir kelime daha!

Sürur.

Sevinç ve mutluluk anlamına geliyor. Edebiyatta da bu kelime sıkça kullanılıyor. Mesela 'Medar-ı Sürur' mutluluk kaynağı anlamına geliyor. Mutluluk kaynağın olan sevgiliye kullanılabilecek şahane kelimelerden!

Mehlikâ.

Güzel yüzlü anlamına geliyor. Bir diğer anlamı da ay yüzlü demek. Ee, sevgilinin yüzüne bakmaya doyamıyorsan bu kelimeyi ona kullanmak için neyi bekliyorsun? 'Mehlikâm, ne sana dokunmaya kıyamıyorum ne de yüzünü öpmeye doyamıyorum...'

Afitap.

Güneş ışığını ve aydınlığı anlatan bir kelime. Kadınlarda da isim olarak kullanıldığında parlak yüzlü ve çok güzel anlamına geliyor. Bir şarkı ismi olduğu için bu kelimeyi hiç kullanmayacak mıyız? Elbette kullanırız!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın