Partnerinize “Aşkım” Yerine Kullanabileceğiniz Tatlı Kelimeler
“Aşkım” güzel kelime ama... Herkese aşkım diyenler türediğinden beri biraz anlam kayması yaşandı gibi. Neyse ki Türkçemiz zengin. İçten, yaratıcı ve kulağa güzel gelen alternatifler arıyorsan seni “canım cicim” klişesinden kurtaracak öneriler aşağıda. Aşırı iddialı değil ama kalpten geliyor! ❤️
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Has bahçemin gülü.
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Şurimşine.
Dildâde.
Serendipçe.
Dilfiruz.
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İptila.
Sürur.
Mehlikâ.
Afitap.
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