Partnerinin Sessizliği Seni Çileden mi Çıkarıyor? Deneyebileceğin 10 Yöntem

Eğer partnerin sessizliği bir taktik olarak kullanıyorsa ona aynı taktikle ders vermek isteyebilirsin. Ama bu yöntem çok az durumda başarıya ulaşır. Çünkü bir kere zaten sessizliği başlatan sen değilsindir ve bunu sadece ona inat olsun diye yaparsın. Bir diğeri de aslında önemli konuları onun istediği gibi halının altına süpürmüş olursun. Dolayısıyla işler asla senin istediğin gibi gitmez ve ilişkideki açıklık gerektiği gibi sağlanmaz.