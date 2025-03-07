Partnerinin Sessizliği Seni Çileden mi Çıkarıyor? Deneyebileceğin 10 Yöntem
Partnerinin Sessizliği Seni Çileden mi Çıkarıyor? Deneyebileceğin 10 Yöntem
İlişkilerde bazen partnerin sessizliğini anlamak ve bununla başa çıkmak fazlasıyla zor olabilir. Özellikle sesi yüksek çıkan ya da tartışan taraf olduğunda, duvara konuşuyor gibi hissetmek kimsenin istediği bir şey değildir. Fakat kimi insanlar ilişkideki dengeyi bu şekilde kurmaya çalışırlar. Bazen de bunu bir taktik olarak kullanırlar. Eğer partnerinin sessizliği seni de zor durumda bırakıyorsa işte deneyebileceğin 10 etkili yöntem!
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1. Kolay teslim olma.
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2. Kendine merhamet göstermeyi dene.
3. Kişisel bakımını sonraki seviyeye taşı.
4. Konuşmalara sakin ve olumlu şekilde başla.
5. Sakinliğini koru.
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6. Sınırları belirlemede geç kalma.
7. Sessizliğe sessizlikle yanıt verme.
8. Birlikte kaliteli vakit geçirdiğinizden emin ol.
9. Güvendiğin insanlardan tavsiye almayı dene.
10. Bir terapiste danışmayı unutma.
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