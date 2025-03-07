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Partnerinin Sessizliği Seni Çileden mi Çıkarıyor? Deneyebileceğin 10 Yöntem

etiket Partnerinin Sessizliği Seni Çileden mi Çıkarıyor? Deneyebileceğin 10 Yöntem

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 23:46

İlişkilerde bazen partnerin sessizliğini anlamak ve bununla başa çıkmak fazlasıyla zor olabilir. Özellikle sesi yüksek çıkan ya da tartışan taraf olduğunda, duvara konuşuyor gibi hissetmek kimsenin istediği bir şey değildir. Fakat kimi insanlar ilişkideki dengeyi bu şekilde kurmaya çalışırlar. Bazen de bunu bir taktik olarak kullanırlar. Eğer partnerinin sessizliği seni de zor durumda bırakıyorsa işte deneyebileceğin 10 etkili yöntem!

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1. Kolay teslim olma.

Sessiz davranan kişi aslında tartışmalarda manipülatif bir yol izler ve karşı tarafı suçsuzken suçlu duruma düşürebilir. Bu nedenle o her ne kadar seni tahrik etse de günün sonunda ona yalvarmaman ve sessizliği karşısında teslim olmaman gerekir. Özetle, çıkan gerginlikte sırf o sessiz kalıyor diye tüm hatanın sende olduğunu söylemene gerek olmadığını bilsen yeter.

2. Kendine merhamet göstermeyi dene.

Sessizlik aslında kötü bir davranıştır ve bir anlamda sorunlardan kaçmaya işaret eder. Onun sana kendini kötü hissettirmeye çalıştığı bu anlara dayanmak için öncelikle kendi önemini hatırlaman ve yanlış yapanın sen olmadığını unutmaman gerekir.

3. Kişisel bakımını sonraki seviyeye taşı.

Sessiz muamele karşısında kendini desteklemenin en iyi yolu bakımına özen göstermektir. Çünkü egzersiz yapmak, cilt bakımı uygulamak veya kişisel gelişim kitapları okumak sana bilmediğin çok şey öğretebilir. En önemlisi de bu tür alışkanlıklar seni dışlayan kişinin, yaptığı eylemin etkisiz olmasını sağlar. Ve kim bilir, onu kendiliğinden konuşmaya açık hale getirebilir.

4. Konuşmalara sakin ve olumlu şekilde başla.

Onunla bir konuda konuşmak istediğinde her zaman olumlu ve pozitif bir modla giriş yapman önemlidir. Çünkü zaten karşındaki kişi önemli konulardan kaçınıyorsa onu henüz en baştan tehdit altında hissettirmemen gerekir. Bunun için de konuşma boyunca sakin, rahat ve doğal bir tavır takınman önemlidir.

5. Sakinliğini koru.

Konuşmadaki sakinliği korumak bazen imkansız görünebilir. Bu durumda uygulayabileceğin en önemli taktik, 'sen' yerine 'ben' dilini kullanmaktır. Böylece ona kendini daha rahat hissettirir ve kendi hislerini rahatça açıklamış olursun. Ayrıca yaptığı şeylerin seni nasıl etkilediğini de detaylarıyla paylaşabilirsin. Zorlanacağını düşündüğün anlarda birkaç kısa nefes egzersizi yaparsan sakinliğini de uzun süre koruyabilirsin.

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6. Sınırları belirlemede geç kalma.

Sessiz davranış karşısında önemsemen gereken bir diğer konu da sınırlardır. Bazen sessizlik, aslında olması gerekenden fazla büyüyen bir tartışmayı sonlandırmaya yardımcı olabilir. Ama eğer karşılıklı konuşulması gereken bir konu varsa ve karşı taraf bunu sana sırf gıcıklık olsun diye yapıyorsa, bu farkı belirlemen de önemlidir. Çünkü işi bu noktaya taşımak asla sağlıklı değildir ve tartışma boyutunu hızla alevlendirebilir.

7. Sessizliğe sessizlikle yanıt verme.

Eğer partnerin sessizliği bir taktik olarak kullanıyorsa ona aynı taktikle ders vermek isteyebilirsin. Ama bu yöntem çok az durumda başarıya ulaşır. Çünkü bir kere zaten sessizliği başlatan sen değilsindir ve bunu sadece ona inat olsun diye yaparsın. Bir diğeri de aslında önemli konuları onun istediği gibi halının altına süpürmüş olursun. Dolayısıyla işler asla senin istediğin gibi gitmez ve ilişkideki açıklık gerektiği gibi sağlanmaz.

8. Birlikte kaliteli vakit geçirdiğinizden emin ol.

Onu konuşmaya itmenin en güzel yolu birlikte daha sık vakit geçirmek ve gerçekten kaliteli zaman harcamaktır. Mesela birlikte yapmaktan keyif aldığınız şeyler planlamak ya da ufak sürprizler yapmak, aranızdaki sevgiyi ve aşkı yeniden canlandırabilir. Bu da onu yapıcı şekilde konuşma konusunda heveslendirebilir.

9. Güvendiğin insanlardan tavsiye almayı dene.

Eğer işler umduğun gibi gitmiyorsa fikrine güvendiğin insanlardan destek almakta özgürsün. Ama burada önemsemen gereken konu, başkalarının fikriyle hareket etmemen gerektiğidir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki arkadaş çevresi ne kadar destekleyici olsa da ilişkinin tüm detaylarını bilemez. Bazen de bizi fazla sevdikleri için olayları objektif şekilde yorumlayabilir. Dolayısıyla sevdiklerinin fikirlerini al ama dediklerini uygulamadan önce kendi filtrenden geçirdiğinden emin ol. 😎

10. Bir terapiste danışmayı unutma.

Son olsa da bu madde asla en önemsizi değil. Çünkü bir uzmana danışmak ilişkiyi bilinçli şekilde analiz etmene yardımcı olur. Önce tek başına gittiğin bir terapiye eğer partnerinle birlikte devam edersen her ikiniz de ilişkide seviye atlayabilir ve birbirinize davranış şeklinizde ciddi ilerleme kaydedebilirsiniz.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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