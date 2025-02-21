Partnerinin Sana Ne Kadar Bağlı Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

İlişkinizde bazı pürüzler ve güvensizlikler olabilir. Partnerin zaman zaman yeterince bağlılık göstermiyor ya da senin ihtiyaçlarını fark edemiyor olabilir. Aranızdaki iletişimi güçlendirmek ve birbirinize daha fazla zaman ayırmak bu durumu düzeltecektir. Fakat bu bağın güçlenmesi için iki tarafın da çaba göstermesi gerekiyor. Eğer ilişkiyi değerlendirirken sürekli kendini sorguluyorsan belki de partnerinle açık bir konuşma yapmanın zamanı gelmiş olabilir. Unutma, senin mutluluğun her şeyden önemli!